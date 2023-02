Diablo 4 bringt »Innovative Mode«, aber es ist leider kein neuer Spielmodus

Was kommt euch als Erstes in den Sinn, wenn ihr die Worte Diablo und Hölle hört? Genau, Schönheit und Mode! Nicht? Nun gut. Das ändert aber auch nichts daran, dass vor kurzem in Mailand eine Modeschau abgehalten wurde, in deren Verlauf Jannik Wikkelso Davidsen seine eigene Kollektion präsentierte, die in Zusammenarbeit mit Blizzard entstanden ist.

Die Outfits der Kollektion sollen dabei Bilder der Hölle als Ort der Schönheit hervorrufen. Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Bildet euch also erst einmal selbst ein Urteil:

Diablo 4 - Bilder der dänischen Modekollektion ansehen

Dramatische Präsentation

Davidsen ist Gründer und Creative Director des dänischen Modelabels Han Kjobenhavn. Laut Pressemitteilung hört seine Diablo-Kollektion auf den Namen Chthonic Penumbra und verfolgt eine artistische Vision, die von Sanktuario inspiriert wurde. Also der düsteren Spielwelt der Diablo-Reihe, die wir am 6. Juni 2023 in Diablo 4 wieder besuchen werden.

Bei dieser Aktion handelt es sich natürlich in erster Linie um eine PR-Maßnahme für Diablo 4, die Outfits sind allerdings durchaus echt und auch die Modeschau während der Fashion Week in Mailand wurde vor Publikum abgehalten. Während die Models gewandet in ihren Kostümen (?) auf- und abliefen, sollen dystopische Klänge abgespielt worden sein. Zusammen mit den blutroten Stoffen habe das zu einer dramatischen Erfahrung beigetragen.

Im Herbst oder Winter 2023 ist noch eine weitere Vorführung der Prêt-à-porter-Kollektion geplant, die ab Sommer 2023 in den Verkauf gehen soll. Was eine Prêt-à-porter-Kollektion eigentlich ist? Das sind Kleidungsstücke, die nicht maßgeschneidert für den Laufsteg sind, sondern auch problemlos einfach so gekauft werden können. Andersherum nennt man das in der Modewelt Haute Couture.

Wieder was gelernt.

Ob das Modelabel mit dieser Kollektion genau dieselben Emotionen auslöst, wie Diablo 4 zum Release, müssen wir abwarten. Aber immerhin könnt ihr das Action-Rollenspiel schon bald in der offenen Beta selbst austesten und euch dann höchstens fragen, welche Rüstung eurem Monsterjäger am besten steht.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Findet ihr es unnötig, oder könnt ihr den Designs vielleicht sogar etwas abgewinnen? Schreibt uns in den Kommentaren, wie ihr dazu steht und ob euch solche PR-Aktionen eher abschrecken oder tatsächlich Interesse am Spiel wecken!