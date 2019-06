Blizzard hat ein Spiel eingestellt, von dem ihr nichts wusstet

Senior Animator David Gibson hat auf Twitter seinen Abschied von Blizzard Entertainment bekannt gegeben und dabei erwähnt, dass wir »leider nie zu sehen kriegen, woran [er und sein Team] über die letzten zwei Jahre gearbeitet haben«.

Gute Spiele, schlechte Spiele - und das weite Feld dazwischen - Was ist eigentlich Qualität?

Zuletzt arbeitete Gibson als Senior Animator II an einem noch unangekündigten Spiel von Blizzard. Den Aussagen von Gibson nach wurde dieses nun eingestellt. Er selbst wird in sechs Wochen einem neuen Projekt bei einem neuen Arbeitgeber nachgehen.

Ist etwas über das Spiel bekannt? Bisher gibt es keine Informationen oder Leaks zu dem Projekt, an dem Gibson und der Rest des Teams gearbeitet haben. Er selbst gab auch keine weiteren Details bekannt oder machte irgendwelche anderen Andeutungen.

Vor seiner Mitarbeit an diesem unbekannten Spiel war er von 2015 bis 2017 als Senior Animator für Overwatch zuständig. Dabei designte er unter anderem den Charakter Mei mit, verantwortete aber auch verschiedene »Play of the Game«-Animationen und nach der Veröffentlichung von Overwatch Events wie das Lunar Neujahrs- oder das Halloween-Event.

Well, today is my last day at Blizzard. Unfortunately you’ll never see what we made over the past 2 years-that’s gamedev, but we’ll always have Overwatch. :)

I get 6 weeks off(I need it) until my next gig starts,info soon.

