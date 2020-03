Arma-3-Entwickler Bohemia verdient mit DayZ immer noch ordentlich

Man könnte sagen: »Läuft bei Bohemia«. Das tschechische Studio hat per Pressemeldung die Umsätze von 2019 bekanntgegeben. Aus denen geht hervor, dass DayZ und Arma 3 weiterhin ordentliche Verkäufe erzielen.

Bohemia bezeichnet 2019 sogar als »eines der erfolgreichsten Jahre« überhaupt:

"Dank des Engagements und des Einsatzes unserer Kollegen konnten wir in einem Jahr mehr Spieletitel als je zuvor veröffentlichen. Dies spiegelt sich in den hervorragenden Ergebnissen wider, die uns in den kommenden Jahren helfen werden, neue Spielerfahrungen zu entwickeln."