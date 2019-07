Wenn Borderlands 3 auch nur halb so abgefahren und irre wie seine Vorgänger wird, dann wird es ziemlich irre und abgefahren. Das ist simple Mathematik. Aber kommen wir zum eigentlichen Kern dieser News: Die Entwickler von Gearbox haben offenbar so viele absurde Ideen für ihren neuen Shooter, dass gar nicht alle ins Spiel gepasst haben, oder eben auf das Cover.

Auf der Comic Con in San Diego haben die Entwickler jetzt jede Menge Artworks und Bilder veröffentlicht, die es nicht auf das finale Cover von Borderlands 3 geschafft haben. Darunter finden sich unter anderem Kunstwerke, die an den Street-Artist Banksy erinnern, einen Psycho mit Waffenkopf in Denkerpose zeigen und Psycho-Füße sowie Baby-Psychos, die an einer Brust nuckeln, sind auch zu sehen.

Aber bevor wir diesen wunderschönen Wahnsinn mit komplizierten Worten beschreiben, zeigen wir euch die Bilder einfach. Ein wachsamer User des Resetera-Forums hat insgesamt 13 der ausgestellten Werke nämlich in einer Galerie veröffentlicht. Viel Spaß!

Verworfene Cover für Borderlands 3

Wie sieht das tatsächliche Spielevocer aus?

Weil ihr euch jetzt sicher fragt, welches Bild sich gegen all diese Artworks durchsetzen konnte, zeigen wir euch schnell noch einmal das finale Cover von Borderlands 3.

Darauf sehen wir einen Psycho in einer Jesus-Christus-Pose mit Heiligenschein und einem Kreissäge-Stab, umgeben von Rosen und etlichen Waffen.

Schreibt uns gerne in den Kommentaren, ob ihr die Wahl cool findet, oder ob ihr eines der verworfenen Cover-Artworks bevorzugt hättet.

Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wir haben es sogar schon angespielt und können euch in unserer Preview verraten: Es wird genau das, was wir uns erhofft haben.

