Das kommt ein bisschen überraschend: Borderlands 3 wird nicht zur E3 2018 gezeigt. Das erklärte der Entwickler Gearbox Software gegenüber Shacknews. Vielmehr habe man andere Titel im Gepäck, die man im Rahmen der großen Spielemesse zeigen will.

Auf Anfrage bestätigte der Borderlands-Publisher 2K Games uns gegenüber: Das Publishing-Label 2K werde nicht als Aussteller zur E3 reisen, das Unternehmen Take-Two nur an Business-Meetings beteiligt sein.

Wann sehen wir endlich Borderlands 3?

Nachdem Gearbox bereits eine Engine-Demo präsentiert und mehrfach eine Entwicklung von Borderlands 3 bestätigt hatte, lag eine baldige Präsentation im Rahmen der E3 eigentlich nahe. Ein Leak durch Walmart ließ ebenfalls hoffen.

Nun scheint man aber der breiten und direkten Konkurrenz - wir denken da an das jüngst enthüllte Rage 2 - aus dem Weg zu gehen. Gut möglich, dass man den großen Medienrummel um die E3 herum strategisch lieber abwartet. Ähnliches hat auch der Publisher THQ vor, die sich mit ihren Spielen lieber auf die Gamescom 2018 konzentrieren.

Wann wir überhaupt endlich Borderlands 3 sehen werden, steht vorerst in den Sternen. Borderlands 2 erschien im Jahr 2012, die nicht von Gearbox stammenden Spin-Offs Borderlands: The Pre-Sequel und Tales from the Borderlands folgten im Jahr 2014.

Borderlands 3 - Bilder aus der Tech-Demo (Unreal Engine 4) ansehen