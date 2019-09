Das erste Update für Borderlands 3 ist da, und es behebt einen der gravierendsten Bugs: Wenn ihr auf mehreren PCs spielt, konnte es passieren, dass Epics Cloud-Speichersystem nicht korrekt funktionierte und euren Spielstand verschluckte.

Wo lag das Problem? Epic überschrieb manchmal Speicherdaten, wenn ihr Borderlands 3 auf zwei Rechnern gespielt habt. Dies trat auf, wenn ihr erst auf einem PC im Offline-Modus oder mit deaktivierten Cloud Saves und dann einem zweiten mit aktiviertem Cloudspeichern spieltet. In diesem Fall legte das Spiel für den zweiten Rechner einen neuen, leeren Spielstand an und lud den dann in die Cloud - und überschrieb damit ungefragt euren Spielstand auf dem ersten Rechner, sobald ihr damit das nächste mal online gingt. So konntet ihr euren kompletten Fortschritt an einen leeren Start-Spielstand verlieren.

Der Hotfix soll nun dafür sorgen, dass in solchen Fällen wie vorgesehen immer eine Warnmeldung erscheint, die euch entscheiden lässt, welches Savegame ihr nutzen wollt.

Ein größerer Patch ist ebenfalls in Arbeit. Das kündigte Entwickler Gearbox auf Twitter an. Man beobachte das Feedback der Fans und schraube aktuell an Verbesserungen für Performance und Spielkomfort. Nähere Details sollen bald folgen.

Thank you all for your continued enthusiasm and support. We want Borderlands 3 to be the best game possible and are actively monitoring your feedback. We are working on performance and quality of life improvements and will have more to share soon at https://t.co/eUsZlAuGWf. pic.twitter.com/EXCSK6OlUg