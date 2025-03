Gefeierter Fantasy-Autor Brandon Sanderson verrät seine Top-10-Videospiele

Der Spielegeschmack des Fantasy-Autors umfasst eine Vielzahl an Genres.

Brandon Sanderson ist zweifellos eine der erfolgreichsten Fantasy-Autoren unserer Zeit, mit weit über 40 Millionen verkauften Büchern. Aber auch außerhalb der Belletristik ist Sanderson unterwegs, mit einer Kickstarter-Kampagne sammelte er knapp 15 Millionen US-Dollar, um sein Fantasy-Universum Cosmer zum Pen&Paper-Rollenspiel zu machen.

Neben dem Erfinden eigener Welten taucht der Autor aber auch gerne in andere ab und das in Form von Videospielen. Seine Top 10 sind ein ziemlich bunter Mix.

Sandersons Videospiel Top 10

In einem Beitrag im Blog des Autors sind die 10 Spiele zu finden, die es Sanderson über die Jahre am meisten angetan haben. In einem YouTube-Video erklärt er dazu, dass die einzelnen Spiele häufig auch für die gesamte Reihe stehen, er die speziell genannten Titel aber als besonders gelungen empfindet.

Hier kommt die Liste:

Was sieht ein Autor in diesen Spielen?

Während Sanderson die genannten Titel einfach als Spieler genießt, hat er natürlich zu ihnen auch eine professionelle Meinung. Vor allem Bloodborne und die Souls-Spiele sind seiner Meinung nach eine Besonderheit.

Sie sind ein gutes Beispiel, wie Autoren den Stil und die Spielerfahrung verstärken können. Sanderson erklärt: »Man muss die Geschichte wie ein Archäologe konstruieren, indem man Dialoge und Informationen aus Beschreibungen von Spielobjekten verwendet.«

Diese Art, eine Geschichte zu erzählen, sei mit einem Roman nicht möglich, was die Spiele für ihn so faszinierend machen.

6:02 Brandon Sanderson selbst erklärt im Kickstarter-Trailer die Vision für sein neues Rollenspiel

Autoplay

Für ihn ist es essenziell, wie Spiele geschrieben sind. Das Paradebeispiel, das er dafür heranzieht, ist eine kleine Überraschung: »Es reicht nicht aus, mich mit einem Haufen Geschichte zu überschütten. Sie muss zum Spielgeschehen und zur Atmosphäre des Spiels passen. In diesem Zusammenhang habe ich selten eine so gute Arbeit erlebt wie in Halo 2.«

Der zweite Teil der Shooter-Reihe wird trotz hoher Beliebtheit gemeinhin nicht als Erstes genannt, um das Franchise hervorzuheben.

Als direkten Einfluss auf seine Arbeit nennt Sanderson jedoch nur Final Fantasy 10. Er bleibt jedoch sehr vage und deutet nur an, dass die Magie, die in der Reihe vorkommt, durchaus eine Form von Inspiration für ihn war.

Dass Platz 1 an Civilization 6 geht, liegt an der vielen Zeit, die er schon in das Spiel gesteckt hat und das, seit er den ersten Teil in seinem ersten Jahr am College bei einem Freund das erste Mal gespielt hat. Seitdem kommt Sanderson nicht mehr vom »großen Patriarchen des 4X-Genres los«.