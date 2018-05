Call of Duty: Black Ops 4 im Livestream - CoD-Show mit dem Reveal des neuesten Call of Duty

Am Donnerstag, 17. Mai, gibt’s um 19 Uhr erstmals neue Infos zu Call of Duty: Black Ops 4. Wir bringen den Stream live auf Twitch und analysieren in der Pre- und After-Show die interessanten Details des Reveal-Streams.