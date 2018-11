Call of Duty: Black Ops 4 hat ein neues Update auf allen Plattformen erhalten. Der Patch fügt für alle drei Spielvarianten (klassischer Mehrspieler, Blackout und Zombies) neue Inhalte hinzu, obendrauf gibt es einen kleinen Satz an Optimierungen am Spielservice. Die PlayStation-4-Version bekommt jedoch einige der Inhalte vorerst exklusiv.

Eine Woche später werden dann wie immer PC und Xbox One ebenfalls mit den Inhalten bedacht. Wir müssen uns also noch bis Anfang Dezember gedulden.

Neuer Spielmodus, neue Blackout-Helden

Zu den PS4-Inhalten gehört zum einen die Safeguard Playlist sowie spezielle Zombie-Missionen, um Dempsey, Nikolai, Takeo und Richtofen in Blackout freizuschalten. In Safeguard besitzen zwei Teams je einen Roboter, der sich Richtung gegnerische Basis aufmacht. Die Teams müssen nun den eigenen Roboter beschützen und den feindlichen zerstören. Safeguard kennen Fans bereits aus Black Ops 3, wo der Modus erstmals eingeführt wurde.

Darüber hinaus können PS4-Recken erneut das Blightfather-Event im Battle-Royale-Modus starten. Gegenüber dem ersten Blightfather-Event wurden die Lebenspunkte des Zombiebosses im Solo- und Duo-Modus verringert, damit auch die Spieler dieser Modi eine realistische Chance auf einen Abschuss haben. Der Blightfather hält für einen Zombie-Boss gebührende Lebenspunkte, spuckt beim Ableben aber auch eine Vielzahl an ausgezeichneter Items wie Level-3-Rüstung aus.

Zwei neue Kartenvarianten

Die neuen Mehrspieler-Playlists Hardcore Nuketown, Mercenary Objective Moshpit und Chaos Hardpoint stehen aber wiederum allen Spielern auf allen Plattformen zur Verfügung. Daneben gibt es mit Seaside Sunset und Firing Range Night zwei neue Kartenvarianten zur Verfügung. Nur die Uhrzeit hat sich geändert, nicht aber das Layout der Maps. In Blackout steht außerdem das Bowie-Messer bereit.

Vervollständigt wird das Update von einigen Bugfixes und Verbesserungen, die einige Absturzursachen beseitigen. Inbesondere der Zombie-Modus wird bedacht. Die kompletten Patch Notes (auf Englisch) findet ihr in der nachfolgenden Übersicht:

Patch Notes

Summary

MultiplayerSafeguard playlist (PS4).Seaside Sunset and Firing Range Night MP maps.Hardcore Nuketown, Chaos Hardpoint, and Mercenary Objective Moshpit playlists.Exploit/bug fixes for Nuketown and Summit.

BlackoutZombies Origins Character Missions (PS4).Blightfather Event with lower health in Solos and Duos (PS4).Bowie Knife now available on all platforms.

ZombiesStability fixes across all maps.

GeneralSpecialist HQ and After Action Report improvements.

All Platforms

We've made the following changes on all platforms (version 262.34(54).22.0.28.0.16542 on PC):

Multiplayer

PlaylistsFeatured Playlist changed to Safeguard (PS4) / Hardcore Mercenary Moshpit (Xbox One and PC).Hardcore Nuketown added to Featured category.Chaos Hardpoint added to Featured category.Hardpoints spawn in a random orderScore increases with each teammate on the HardpointScore limit increased to 10006v6Mercenary Objective Moshpit added to Featured category.Domination, Hardpoint, Control, Search & Destroy, HeistNo parties allowed5v5

MapsAdded Seaside Sunset and Firing Range Night to all playlists.Closed exploits in Nuketown that allowed Ruin to grapple outside of the map.Resolved an issue where the scoreboard would flash on screen after ending a game on Nuketown.Resolved an issue on Summit that allowed Care Packages deployed on a ramp in the eastern part of the map to float.

Create-a-ClassResolved an issue that removed an attachment from weapons with maximum attachments and a Clan Tag or Kill Counter equipped.

ChallengesTactical Mask Challenge now properly tracks kills while an enemy Counter UAV is active.

Blackout

WeaponsBowie Knife now available in Equipment Stashes, as a random drop from killing Zombies, and as a randomized item spawn in Zombies-themed locations on all platforms.

Character MissionsZombies Origins Character Missions (Dempsey, Nikolai, Takeo, Richtofen) now available to find and complete (PS4).

PlaylistsBlightfather event enabled in all playlists (PS4).Reduced the health of the Blightfather in Solo and Duo playlists.

Zombies

GameplayIXResolved an issue where sliding under a Blade Trap without taking damage would not contribute to another player's challenge.

StabilityGeneralFixed a crash that could occur occasionally when using Anywhere But Here.Fixed a rare crash that could occur when a player disconnected while another player was downed.Fixed a rare crash that could occur when a player disconnected during Fast Travel.IXFixed a crash that could occur when killing enemies with traps in IX.Fixed additional crashes related to a player helping another with challenges in IX.

General

Specialist HeadquartersImproved Torque tutorial mission scripting.

After Action ReportAfter Action Report in Multiplayer and Blackout will now display all earned Tier Rewards and allow the player to scroll through the Tier Rewards menu.

Quelle: Treyarch (via Reddit)

