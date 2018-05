Call of Duty: Black Ops 4 - Offizieller E3-Tweet bestätigt Zombie-Modus

Viel ist noch nicht über den neuesten Ableger der CoD-Reihe bekannt. Treyarchs Titel mit dem Namen Call of Duty: Black Ops IIII wird aber ziemlich sicher einen Zombie-Modus enthalten. Das legt ein Tweet nahe, der vom offiziellen Twitter-Account der E3 gesendet wurde.

What’s lurking around the corner of @Treyarch’s next Call of Duty: Black Ops 4 Zombies experience? Come hear the history of Call of Duty Zombies from the creators themselves at #E3Coliseum! Get your gamer pass today and be there. Purchase at https://t.co/QOa74rE263 #E32018 pic.twitter.com/xW9uomRMtI