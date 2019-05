Call of Duty: Modern Warfare erscheint exklusiv bei Battle.net

Nicht nur in Call of Duty: Modern Warfare scheint der Kampf zu toben, sondern auch zwischen all den digitalen Vertriebsplattformen, die's aktuell auf dem PC gibt. Beim neuen CoD zieht Publisher Activision allerdings eine klare Linie. Das Spiel erscheint auf Blizzards Plattform Battle.net - und zwar exklusiv.

Das mag für viele Leute klar gewesen sein, schließlich galt diese Exklusivität schon für Call of Duty: Black Ops 4. Allerdings erschien ja zumindest Sekiro (ebenfalls von Activision) 2019 via Steam. Hinter solchen Unterschieden stecken jedoch meist verschiedene Publishing-Deals. Im Fall von Sekiro hat Activision in erster Linie den Vertrieb übernommen, From Software hatte also als Partner ein deutlich stärkeres Mitspracherecht.

Die CoD-Studios gehören hingegen Activision selbst. Kein Wunder also, dass Modern Warfare über den hauseigenen Launcher vertrieben wird. Falls ihr mehr zu Call of Duty: Modern Warfare wollt: Unser ausführliches erstes Gameplay-Fazit zur Kampagne geht auf die beklemmenden Bilder ein, die uns vor Ort bei Infinity Ward gezeigt wurden.