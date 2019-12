CoD MW: Fans schreiben Patch Notes für Update 1.11 kurzerhand selbst

Update 1.11 für Call of Duty: Modern Warfare ist erschienen, wurde allerdings ohne offizielle Patch Notes veröffentlicht. Lediglich ein Hinweis von Infinity Ward erklärt, dass der rund 2,5 GB große Patch die Stabilität im Bodenkrieg-Modus verbessert. Wir haben bei Activision bezüglich der fehlenden Patch Notes nachgehakt und werden diese Meldung ergänzen, sobald wir Antwort erhalten.

An update has gone out across all platforms to help improve stability in Ground War. #ModernWarfare