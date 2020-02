Am 11. Februar endet die erste Season von Call of Duty: Modern Warfare. Dank offizieller Teaser, sowie einen Leak auf der Webseite des Spiels, gibt es bereits jetzt neue Informationen zu den Inhalten von Season 2.

Breaking: Season 2 details for Modern Warfare leaked on Call of Duty site — two new weapons, Ghost confirmed, and more https://t.co/kuzyouX04c