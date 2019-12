Unfairer Trick in CoD Modern Warfare macht Spieler-Namen unsichtbar

Spieler von Call of Duty: Modern Warfare wollen die Aufmerksamkeit von Entwickler Infinity Ward auf einen zugegeben ziemlich kreativen Exploit lenken, der ehrlichen Spielern im Multiplayer-Modus neuerdings das Leben schwer macht.

So schaffen es unfaire Spieler offenbar, ihre Spielernamen ausschließlich mit Leerzeichen zu schreiben. Was im ersten Moment halb so wild klingt, wird aber zum echten Balance-Problem. In CoD Modern Warfare erscheint nämlich der Name in roten Lettern über der feindlichen Spielfigur, wenn man in die Richtung ihrer Position zielt. Das hilft häufig, Gegner schneller zu erkennen und ist in einem Shooter, bei dem zwischen erfolgreichem Abschuss und eigenem Bildschirmtod oft nur Millisekunden liegen, nicht selten entscheidend.

Fehlt der Name, bleibt zwar ein rotes Symbol über dem Kopf der Spielfigur, dieses kann aber im hitzigen Gefecht leichter übersehen werden als ein breiter Schriftzug. Hier verschaffen sich die Spieler also bewusst einen unfairen Vorteil in puncto Sichtbarkeit.

Der Beitrag, der auf die Problematik hinweist, kommt auf Reddit keine 24 Stunden nach Veröffentlichung bereits auf über 10.000 Upvotes. Somit ist es gut denkbar, dass sich die Problematik noch verschärft, bevor die Entwickler mit einem Hotfix einschreiten können.

Wie ist das überhaupt möglich?

Wie die Nutzer des Exploits es schaffen, ihren Namen mit Leerzeichen zu schreiben, ist nicht bekannt. Unter Umständen nutzen sie bestimmte Codezeichen, die zwar bei der Namenserstellung zugelassen sind, im Spiel aber lediglich als Leerzeichen dargestellt werden. Wir haben bei Activision um eine Stellungnahme gebeten und werden diese Meldung updaten, wenn uns Antwort erreicht.

Zur Aufklärung: Wer derlei Exploits in CoD Modern Warfare nutzt, riskiert, dafür aus dem Spiel gebannt zu werden. Das Nutzen von Exploits jedweder Art ist in der Endnutzervereinbahrung für Activision-Produkte explizit untersagt.

Mehr zu CoD Modern Warfare

Derzeit herrscht winterliche Weihnachtsstimmung in Call of Duty: Modern Warfare, da ein neues Update einen neuen Schneeballschlacht-Modus ins Spiel gebracht hat. Passend dazu lässt euch ein Easter Egg den beliebten Captain Price als Weihnachtsmann hervorlocken, inklusive Referenz zu »Zurück in die Zukunft«.

Was die aktuell laufende erste Saison von CoD Modern Warfare bereithält, könnt ihr euch im folgenden Trailer anschauen: