Witcher-Studio soll angeblich von Sony gekauft werden, jetzt reagiert CD Projekt Red mit klarem Statement

Damit hätte man nicht unbedingt rechnen können: CD PR äußert sich zu den Gerüchten rund um einen Sony-Kauf.

CD Projekt Red bleibt unabhängig. Das erklärt der CEO Adam Kicinski im Zuge der neuesten Investorenkonferenz. Zuvor gab es bereits seit Monaten Gerüchte darum, dass das Entwicklerstudio hinter Spielen wie Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 von Sony übernommen werden könnte.

Das ist jedoch - offensichtlich - nicht der Fall. Kicinski zufolge steht CD Projekt Red nicht zum Verkauf. Wir wollen weiter unabhängig bleiben. Wir haben zumindest in meinen Augen eine exzellente Strategie, die zwar nicht einfach auszuführen ist, aber umso aufregender ist, diesem Plan zu folgen.

Die Gerüchte, dass Sony CD Projekt Red übernehmen könnte, kamen im März 2023 auf, allerdings ohne jegliche Art von Beleg (via VGC). Und auch schon in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Spekulationen, dass CD Projekt Red Teil einer größeren Firma würde.

Ausschlaggebend dafür dürfte das konstant anhaltende Wettrennen zwischen den big three - also Sony, Microsoft und Nintendo sein. Gerade Sony und Microsoft haben immer wieder Entwicklerstudios geschluckt und sich einverleibt - so gehören beispielsweise Bethesda mittlerweile zu Microsoft oder Bungie zu Sony. Aktuell ist weiterhin die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geplant.

Was sonst bei CD PR passiert

In derselben Investorenkonferenz hat CD Projekt Red übrigens verkündet, dass The Witcher 3: Wild Hunt einen neuen Meilenstein erreichen konnte: Mit insgesamt 50 Millionen verkauften Einheiten qualifiziert sich das Rollenspiel für die Top 10 der meistverkauften Spiele aller Zeiten.

Außerdem sollen wir im Juni 2023 endlich mehr über Phantom Liberty erfahren - der ersten und einzigen Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077. Wie es daraufhin mit neuen Witcher-Spielen weitergehen soll, ist längst bekannt. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wir haben also Gewissheit, dass Sony aktuell nicht CD Projekt Red übernommen werden soll - was haltet ihr von der neuesten Entwicklung bezüglich der hartnäckigen Gerüchte, die sich in den letzten Wochen gehalten haben? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an kommende Spiele und Projekte des Witcher- und Cyberpunk-Entwicklers? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!