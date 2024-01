Celeste: Zu einem der größten Meisterwerke der letzten Jahre gibt's plötzlichen einen Gratis-Ableger

Celeste gibt es jetzt auch in 3D und das sogar kostenslos.

Entwickler Maddy Makes Games feiert den sechsten Geburtstag von Celeste und veröffentlicht ein kostenloses Spinoff des 2D-Plattformers.

In Celeste64: Fragments of the Mountain wird sogar in drei Dimensionen gehüpft. Das Beste: Ihr müsst nicht mal die größten Fans von Celeste sein, wenn ihr Jump’n‘Run-Klassiker wie Super Mario 64 mögt, kommt ihr ebenfalls auf eure Kosten.

Kostenloser Ableger zu Celeste

Wie der Name Celeste64 schon vermuten lässt, orientiert sich das Spiel an der Ära des Nintendo 64. Gespielt wird aber trotzdem auf dem PC. Wie die Entwickler via X (ehemals Twitter) verkünden, kann das kleine Geschenk über itch.io heruntergeladen werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie im Original könnt ihr klettern, springen und einen Dash nutzen, bei dem sich die Haare von Protagonistin Madeline wie gehabt von rot zu blau färben.

Ihr absolviert Sprungrätsel, um Erdbeeren zu sammeln und könnt auch mit anderen Charakteren sprechen. Eine gewisse alte Frau erfreut ich nach wie vor mit derben Scherzen. Die Geschichte setzt übrigens nach dem Ende des Hauptspiels an.

Allzu viele Inhalte solltet ihr nicht erwarten, das Spiel wurde vom Celeste-Team in gut einer Woche entwickelt. Es handelt sich eben einfach um einen »kleinen herzlichen 3D-Plattformer« zur Feier des Jubiläums.

Was kommt als Nächstes?

Maddy Makes Games sitzt bereits seit drei Jahren an einem neuen Spiel. Earthblade wird ein 2D-Actionspiel im Pixellook. Einen ersten Trailer gab es Ende 2022.

1:52 Earthblade: So sieht das neue Spiel von den Machern des Ausnahme-Hits Celeste aus

Im Trailer wird zumindest ein grober Releasezeitraum verraten, das Spiel soll nämlich noch 2024 erscheinen. Ein genaues Datum gibt es bislang nicht.

Celeste64 ist vielleicht kein Ersatz, aber eine gute Gelegenheit in die Welt des beliebten Indie-Hits zurückzukehren. Habt ihr Celeste in den letzten Jahren gespielt? Freut ihr euch schon auf das neue Spiel der Entwickler? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.