Neu im Game Pass: Im August 2023 ist von Rollenspiel bis Sci-Fi-Action alles dabei

Das Rollenspiel Sea of Stars ist nur eines von mehreren spannenden Spielen, die bald im Game Pass landen.

Abonnenten des Microsoft Game Pass können frohlocken: Vier Spiele wandern bald ins Angebot, drei davon wurden nun neu bestätigt. Das vierte im Bunde, der Indie-Hit Celeste, war schon seit längerem als Rückkehrer ins Abo bekannt.

Wir stellen euch alle vier Spiele kurz vor, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, ob sie etwas für euch sein könnten.

Sea of Stars

Sea of Stars

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Im Game Pass ab: 29. August 2023

29. August 2023 Für welche Plattformen? PC und Xbox

Die kreativen Köpfe hinter dem beliebten The Messenger haben mit Sea of Stars ein sehr interessant aussehendes Rollenspiel alter Schule in der Pipeline. Optisch erinnert das Spiel stark an die längst vergangenen 16-Bit-Tage aus den frühen 90ern.

Erzählt wird die Geschichte von zwei sogenannten Kindern der Sonnenwende. Diese verfügen über die Macht der Sonne und des Mondes und sind entsprechend mächtig. Ihr Ziel ist es, einem finsteren Alchemisten das Handwerk zu legen. Dafür müssen sie die Mächte der Finsternis bezwingen und zwar in rundenbasierten Kämpfen.

Natürlich wächst im Laufe des Abenteuers auch eure Gruppe um weitere Mitglieder an. Jedes Party-Mitglied verfügt über eine bestimmte Rolle mit einzigartigen Fertigkeiten, die von euch geschickt eingesetzt werden wollen.

Everspace 2

Everspace 2

Genre: Action

Action Im Game Pass ab: 15. August 2023

15. August 2023 Für welche Plattformen? Xbox

Mögt ihr Open Worlds? Steht ihr auf Sci-Fi? Seid ihr Action nicht abgeneigt? Wenn ihr dreimal mit dem Kopf genickt habt, solltet ihr Everspace 2 eine Chance geben, sobald das Weltraum-Actionspiel im Game Pass gelandet ist.

Der Spielablauf ist schnell erklärt: Ihr fliegt im All umher, bekämpft allerlei Fieslinge und baut eure Raumschiffflotte immer weiter aus. All das ist noch dazu in ein Story-Korsett verpackt, das nahtlos an die Geschehnisse des Vorgängers anknüpft.

Vor allem die sehenswerte Optik und das rasante, auf Loot ausgelegte Gameplay können viele Fans überzeugen. Bei Steam verzeichnet das Spiel über 7.000 positive User-Bewertungen.

Wie gut ist das Spiel? Das verrät euch unser Test!

Welche Spiele landen noch im August 2023 im Game Pass?

Vier Spiele haben wir euch versprochen, Mathefüchse unter euch wissen also: Zwei Titel kommen noch. Ganz genau und zwar folgende:

Celeste: Ein hervorragender Platformer, der sich um das Mädchen Madeline dreht, die einen Berg erklimmen und ihre eigenen Ängste bezwingen möchte. In unserem Test gab's sogar stolze 90 Punkte! (Erhältlich ab 1. August 2023 für PC und Xbox)

Ein hervorragender Platformer, der sich um das Mädchen Madeline dreht, die einen Berg erklimmen und ihre eigenen Ängste bezwingen möchte. In unserem Test gab's sogar stolze 90 Punkte! (Erhältlich ab 1. August 2023 für PC und Xbox) The Texas Chainsaw Massacre: Kennt ihr eine der zahlreichen gleichnamigen Verfilmungen, kennt ihr auch das Horrorspiel ziemlich gut. Ihr seid entweder Killer oder potenzielles Opfer und dann nimmt das Grauen seinen Lauf. (Erhältlich ab 18. August für Xbox)

Wie gefallen euch die vier angekündigten Spiele für den August 2023? Auf welchen der Titel freut ihr euch am meisten? Auf die klassische Rollenspiel-Kost von Sea of Stars? Auf Sci-Fi-Action in Everspace 2? Oder wollt ihr euch in Celeste am Bergsteigen versuchen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!