Im Februar 2019 legte das Horror-Spiel Devotion auf Steam einen raketenhaften Start hin, wurde aber nur kurz danach das Opfer eines massiven Review-Bombings von Videospielern aus China. Wenig später verschwand der Horror-Hit sogar vollständig von Valves Vertriebsplattform. Danach war es lange ruhig, doch geklärt war das Problem augenscheinlich noch nicht.

Zwar distanzierte sich der chinesische Publisher Indievent von Devotion, bekam nun allerdings von der chinesischen Regierung die Geschäftslizenz entzogen. Anfangs war noch unklar, ob der Entzug der Lizenz von Indievent in direkter Verbindung zu der Devotion-Kontroverse stand, doch wie der chinesische Journalist Khee Hon Chan nun via Twitter bestätigte, war »die Begründung der Regierung zu 100 Prozent das Spiel Devotion«.

Laut Chan habe der Publisher die Möglichkeit erhalten, ein Statement zu verfassen. Offenbar schien die Geschäftsleitung darin aber keinen Sinn zu sehen und gab sich stattdessen der Entscheidung des Ministerium ohne weitere Einwände hin.

The reason why it's revoked was definitely, 100% because of Devotion. I thought this distinction should be very clear because I saw several websites saying that it's a bit ambiguous, but I guess the Chinese govt is making it clear that you can't mess with them