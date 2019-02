Das Indiespiel Devotion von dem taiwanesischen Entwicklerstudio RedCandleGames hat ein paar stürmische Release-Tage hinter sich. Das Horror-Adventure erschien am 19. Februar und verkaufte sich so hervorragend, dass es direkt auf den zweiten Platz der meistverkauften Steam-Spiele der vergangenen Woche geschossen ist.

Doch dabei blieb es nicht, denn nur wenige Tage später wurde das Spiel von Usern aus China mit schlechten Reviews bombardiert. Zunächst rutschten die Wertungen von »überwiegend positiv« auf 60 Prozent negative Reviews ab, dann wurde das Spiel sogar gänzlich von Steam entfernt. Der Grund für den Ärger bei den chinesischen Spieler waren Bilder und Anspielungen in Devotion, die die Volksrepublik kritisierten.

Trotzdem gelang es dem Newcomer zumindest die Anzahl an Civilization-Spielen in der Top 10 wieder auf einen Vertreter zu reduzieren. Das verbliebene Addon Gathering Storm führt die Verkaufscharts nach wie vor an. Ebenfalls nicht mehr dabei sind The Witcher 3, das dank des letzten Steam-Sales ein kurzes Comeback gefeiert hat, Monster Hunter World und Astroneer.

Die Steam-Verkaufscharts (18.- 24. Februar 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.