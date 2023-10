Cities Skylines 2: Fans hoffen auf kurzfristige Patches, erstes Statement der Entwickler vertröstet

Wann erscheint der nächste Patch für Cities: Skylines 2? Sagen wir es mal so: Ihr braucht zumindest nicht jeden Tag bei Steam nachzuschauen.

Cities: Skylines 2 befindet sich seit dem Release bei Städtebaufans in aller Munde. Das liegt aber nicht nur an der zweifelsohne vorhanden spielerischen Qualität, sondern leider auch an jeder Menge Bugs und anderer technischer Probleme, die es noch zu beheben gilt.

Aber wann genau erscheint denn der nächste Patch? Viele Käufer des Spiels - also auch manche von euch - dürften wohl jeden Tag mindestens ein Mal bei Steam nachschauen, ob irgendein neuer Softwareflicken erschienen ist. Diese Wachsamkeit müsst ihr aber nicht an den Tag legen, denn der Release von Patches aus dem Nichts scheint seitens der Entwickler nicht vorgesehen zu sein.

Wir lassen es euch wissen…

Auf Reddit macht derzeit ein Screenshot die Runde. Darauf zu sehen: die Antwort des Entwicklers Colossal Orders auf die Frage, ob mit kurzfristigen, unangekündigten Patches zu rechnen sei. Und die Antwort ist relativ…dünn.

Wir werden es euch wissen lassen, sobald wir ein Datum für den nächsten Patch haben.

Letzten Endes bedeutet dieses Statement: Ja, auch kurzfristige Patches sind wohl möglich, aber selbst dann wird man auf eine Benachrichtigung seitens Colossal Order warten müssen. Vermutlich haben sich einige Fans etwas Handfesteres als Aussage gewünscht.

1:11:42 Ist Cities: Skylines 2 die Enttäuschung des Jahres?

Die Fans nehmen es gelassen: Bei Reddit selbst scheint die Welt jedoch noch größtenteils in Ordnung zu sein. Dort erntet Colossal Order für diese Aussage durchaus Verständnis. Viele Fans gehen ohnehin davon aus, dass die technischen Probleme des Städtebaukastens tiefer liegen und größere Patches daher etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Cities: Skylines 2 ist bekanntlich nicht der erste große Titel 2023, der mit groben technischen Problemen das Licht der digitalen Welt erblickt hat. Unter anderem war auch Star Wars Jedi: Survivor auf einen steten Patch-Nachschub angewiesen, damit der Spielspaß nicht von Unmengen an Bugs überschüttet wurde. Was wir bereits zu den Patch-Plänen von Cities: Skylines 2 wissen, erfahrt ihr hier:

Wie groß ist euer Bedarf nach einem oder gar mehreren kurzfristigen Patches für Cities: Skylines 2? Habt ihr viele Probleme auf technischer oder spielerischer Ebene zu beklagen oder läuft das Spiel bei euch ohne große Zicken? Wie viel Spaß macht euch der Städtebau an und für sich? Wir sind gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!