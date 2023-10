Cities: Skylines 2 - Wie gut gefällt euch die Städtesimulation bisher?

Die Vorfreude war groß, nicht nur wegen der Kreisverkehre, doch Cities: Skylines 2 erntet gerade viel Kritik und negative Reviews von Spielerinnen und Spielern. Dass die riesige Städtesim Probleme machen wird, wussten die Entwickler bereits vor Release und warnten ihre Community sogar davor. Peter findet: Das sendet das völlig falsche Signal.

Und tatsächlich: Eine schlechte Performance und unausgereifte Simulations-Mechaniken machen den Nachfolger für viele Fans zu einer großen Enttäuschung.

Wir wollen deshalb von euch wissen: Wie gefällt euch Cities: Skylines 2 bisher? Oder kommt ihr aufgrund der Performance-Probleme gar nicht erst zum Spielen?

Erster Patch geht Performance an

Unser Test zum wohl heiß erwartetsten Aufbauspiel des Jahres zeigte, dass Cities: Skylines 2 fürchterlich optimiert ist und besonders bei fortgeschritteneren Spielständen enorm an Performance einbüßt. Framerate-Einbrüche und Abstürze sind da an der Tagesordnung. Wie gut das Spiel auf eurem System läuft, könnt ihr übrigens mit unserem Endgame-Spielstand entspannt testen:

Obwohl die Städtesim noch viel Optimierung benötigt, ist der erste Patch recht überschaubar. Folgende Probleme wurden angegangen:

Der Detailgrad ist jetzt unabhängig von der Auflösung, damit bei hoher Auflösung eine bessere Performance möglich wird.

Der Nebel wurde geringfügig optimiert.

Optimierungen und Verbesserungen für die Tiefenschärfe.

Verbesserungen für Global Illumination wurden vorgenommen.

Das Stottern wurde behoben, wenn Gebäude spawnen oder aufstufen.

Verschiedenste Stotterer auf allen Systemen wurden behoben.

Ein Crash nach dem Aufstufen der Windturbine wurde behoben.

Ein Crash wurde behoben, wenn ein Auto in ein verstecktes Auto mit Wohnwagen crasht.

Ein Crash durch Mesh Loading bei niedrigen Auflösungen wurde behoben.

Wie läuft das Spiel bei euch? Habt ihr auch mit technischen Problemen zu kämpfen oder genießt ihr das Aufbauspiel in vollen Zügen? Stimmt gerne in unserer Umfrage weiter oben ab und schreibt uns unbedingt eure Meinung zusätzlich noch in die Kommentare!