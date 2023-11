Für Cities: Skylines 2 gibt es vorerst keinen neuen Paid-Content.

»Stellt euch auf Performance-Probleme ein!« Bereits vor Release haben die Entwickler die Aufbausim-Community vor ihrem eigenen Spiel gewarnt. Die schlechte Performance sorgt unter Spielerinnen und Spielern für Unmut - für manche macht sie Cities: Skylines 2 sogar komplett unspielbar. Daher greift Paradox nun zu drastischen Maßnahmen, um die Städtebausimulation spielbarer für euch zu machen.

Erstmal keine neuen DLCs, bevor die Performance nicht gefixt wurde

In einem aktuellen Blogeintrag äußert sich Paradox zu der Kritik aus der Community und will nun mit vereinten Kräften die genannten Performance-Probleme anpacken.

Um sich aber voll und ganz auf die Verbesserung der Performance konzentrieren zu können, wird das kleine Entwicklerteam erstmal die Veröffentlichung von neuen kostenpflichtigen Inhalten einstellen. Es könnte also sein, dass sich diese drastische Entscheidung auf die bereits acht anstehenden DLCs auswirken wird. Die Entwickler schreiben:

Die DLCs, die für die Ultimate Edition gelistet sind, könnten sich verzögern. Vor allem die, die für das vierte Quartal 2023 angesetzt waren. [...] Es könnte gut möglich sein, dass wir die ersten DLCs für Cities: Skylines 2 erst im ersten Quartal 2024 veröffentlichen werden.

Neben den allgemeinen Performance-Fixes kündigte Paradox außerdem noch weitere Updates und Fixes im Blog an. So soll unter anderem das Handling der Müllabfuhr verbessert sowie die Verbreitung der Streuner in der Stadt eingedämmt werden.

1:23 FPS-Check: So schwach ist in Cities: Skylines 2 die Performance trotz Monster-PC

Die Community reagiert verständnisvoll

Unter dem Blogeintrag zeigt sich die Community weitestgehend verständnisvoll und lobt die Entwickler dafür, dass sie sich erstmal auf die Problembehebung konzentrieren, bevor sie neuen Content bereitstellen.

So schreibt der User TigerDX: »Ich bin froh, dass wir gehört werden. Vielen Dank dafür, dass ihr transparent damit umgeht und euch darum bemüht, die Bugs zu fixen.«

Auch FavioStarr äußert sich ähnlich zuversichtlich: »Der letzte Patch hat bereits einen [Zoom-Bug], den ich hatte, gefixt. Daher bin ich voller Hoffnung, dass ihr hart daran arbeitet, das Spiel für jeden unterhaltsam und spielbar zu machen. Macht weiter so!«

Habt ihr auch Probleme mit der Performance? Wie hat sich das in eurem Spiel deutlich gemacht? Was haltet ihr von der Entscheidung der Entwickler, die anstehenden DLCs erstmal zu verschieben und auf welche freut ihr euch jetzt schon besonders? Oder habt ihr die neue Städtebau-Sim bisher aufgrund des schlechten technischen Zustands gemieden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!