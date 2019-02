Wenn ihr Civilization 6 kostenlos spielen wollt, dann könnt ihr das noch bis zum 14. Februar tun. Derzeit könnt ihr das Spiel bei Steam gratis herunterladen und noch bis zum morgigen Valentinstag ausprobieren. Bis zum 19. Februar bekommt ihr den Rundenstrategie-Titel zudem 75 Prozent billiger.

Ihr dürft während des Zeitraums das gesamte Basisspiel testen und habt keinerlei Einschränkungen. Zugriff auf das Addon Rise and Fall oder die kleineren Zivilisations- und Szenario-Packs habt ihr allerdings nicht.

Plus-Report: Die Simulation von Politik - Mit Macht und Maus

In unserem Test war Michael Graf von Civilization 6 überzeugt. Mit einer Wertung von 87 Punkten räumte das Spiel den Gold-Award ab und bekam noch einen zusätzlichen für Umfang. Negativ fielen uns die Unübersichtlichkeit, die schlechte K.I. und wenig herausfordernde militärische Konflikte auf. Außerdem könnten sich Neulinge schnell überfordert fühlen.

Neues Addon für Civilization 6 erscheint bald

Dass Civilization 6 gerade jetzt kostenlos ist, dürfte kein Zufall sein. Am 14. Februar erscheint schließlich die Erweiterung Gathering Storm. Das Addon konzentriert sich vor allem auf das Ökosystem. Eure Entscheidungen beeinflussen hier eure Umwelt. Wer nicht aufpasst, sieht sich dadurch schnell einer ganzen Reihe von Naturkatastrophen wie Stürmen und Überschwemmungen gegenüber.

Damit wird es noch wichtiger als zuvor, eure Siedlungen strategisch günstig zu platzieren. Bauplätze in Küstennähe könnten im weiteren Spielverlauf durch einen ansteigenden Meeresspiegel zum Beispiel versenkt werden. Doch nicht alles ist schlecht an den neuen Gefahren. In der Nähe von Vulkanen findet ihr dank Lavaasche zum Beispiel besonders fruchtbare Böden.

Wie gut sich all das in der Praxis spielt, lest ihr in unserem Test zu Civilization 6: Gathering Storm.

Civilization 6 - Screenshots ansehen