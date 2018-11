Fans des Blackout-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 können aufatmen: Treyarch hat mit dem neuesten Update die 9-Knall-Granate entfernt. Die extrem mächtige Betäubungsgranate kann nicht mehr gefunden werden und die Liste an Loot wurde damit das erste Mal nach Release reduziert.

Laut Treyarch möchte man sich nochmal mit der Granate und ihrem Platz im Blackout-Modus auseinandersetzen. Das klingt nicht nach einer baldigen Rückkehr. Die Anpassung gilt nicht für den klassischen Multiplayer, Specialist Ajax wirft weiterhin fleißig mit der 9-Knall um sich.

Die vollständigen Patch Notes finden sich auf Seite 2 des Artikels, wir stellen unterhalb die Highlights vor.

Blackout-Anpassungen, Blightfather-Event

Neben der verschwundenen 9-Knall wurden weitere Änderungen vorgenommen. So taucht jetzt der Blightfather, ein Boss aus dem Zombie-Modus, am Friedhof südlich des Asylums auf. Der PvE-Bosskampf ist schwierig, belohnt aber mit ausgezeichnetem Loot. Am 13. November verschwindet der Blightfather bereits wieder.

Ebenfalls zeitlich begrenzt wurden die Spielerzahlen: In Solo- und Duo-Matches nehmen vorübergehend nur noch 88 Spieler teil, in Quad-Runden können nun wieder bis zu 100 Spieler antreten.

An der Blackout-Balance wurde auch geschraubt, alle Maschinenpistolen, leichte Maschinengewehre, die Rampart 17, Auger DMR und die Swordfish sind nun etwas besser. Für mehr Details verweisen wir nochmal auf die Patch Notes auf der zweiten Seite der Meldung.

Doppel-Schwarzmarkt-Wochenende

Für das kommende Wochenende wurde das bisher erste Doppel-Kontraband-Event angekündigt. Statt doppelte Erfahrungspunkte erhaltet ihr doppelt so schnellen Fortschritt für den Schwarzmarkt, ihr schaltet also schneller kosmetische Items frei. Der Bonus gilt für Blackout und den klassischen Multiplayer. Im Zombie-Modus wird dagegen doppeltes Nebulium Plasma ausgeschüttet.

Der Bonus wird nach Plan am 09. November um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit aktiviert, am 12. November ist um 19 Uhr wieder Schluss.

Neue Zombie-Charaktere für Blackout

Zurück zu Blackout: Im Battle-Royale-Modus könnt ihr nun vier neue Charaktere freischalten. Und zwar die Helden der Chaos-Story des Zombie-Modus, sprich Bruno, Diego, Scarlett und Shaw. Wie bei anderen Charakteren braucht ihr zunächst das entsprechende Item, um die Freischalt-Mission zu starten. Seid ihr erfolgreich, könnt ihr ab dem nächsten Match mit eurem neuen Avatar abspringen.

Die Items findet ihr weiterhin zufällig im Match, nun allerdings häufiger. Denn Treyarch hat die Chance für das Auftauchen der Missions-Items aller Charaktere erhöht.