CoD Black Ops 6 hat so viel bessere Verkaufszahlen als Modern Warfare 3, da staunt selbst der Microsoft-CEO

Black Ops 6 verzeichnet einen erfolgreichen Launch.

Vor knapp einer Woche erschien mit Black Ops 6 das diesjährige Call of Duty und das hat nach dem eher weniger beliebten Modern Warfare 3 aus 2023 einiges wiedergutgemacht. Laut Activision ging das erste Wochenende schon mal sehr erfolgreich los, doch die Quartalszahlen von Microsoft zeigen, dass auch die Zahlen stimmen.

Der bisher erfolgreichste CoD-Launch

Laut einem Beitrag des offiziellen X-Accounts von Call of Duty feierte Black Ops 6 das erfolgreichste Launch-Wochenende der gesamten Reihe. Noch nie haben mehr Spieler ein Call of Duty in den ersten Tagen gespielt und so viele Stunden in das Spiel gesteckt.

Die Zahlen dahinter

Wie Microsoft CEO Satya Nadella im Gespräch mit den Investoren anlässlich der Quartalszahlen erklärt, war der Launch von Black Ops 6 ein absoluter Rekord.

Laut Nadella stiegen die Verkäufe auf Valves Plattform Steam und auf Sonys PlayStation um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - und damit im Vergleich zu Modern Warfare 3. Das unterstützen auch die hohen Spielerzahlen auf Steam.

Game–Pass-Launch lohnt sich

Black Ops 6 ist das erste Call of Duty, das parallel zu allen anderen Plattformen auch am Release-Tag in Microsofts Abo-Katalog landet. Dem Microsoft-Chef zufolge führte das zum bisher größten Zuwachs an Abonnenten an einem einzelnen Tag.

Microsofts Umsätze im Bereich sind - auch dank der Akquisition von Activision Blizzard - um 43 Prozent gestiegen. Die Umsätze rund um Xbox-Inhalte und -Services gingen um 61 Prozent nach oben, lediglich bei der Xbox-Hardware gibt es Einbußen von 29 Prozent.

Rekord für Call of Duty als Ganzes

Laut einem Bericht der Washington Post klettern die Verkaufszahlen der gesamten CoD-Reihe auf eine halbe Milliarde. Damit gehört Call of Duty zu den erfolgreichsten Videospiel-Reihen aller Zeiten und ist auf einem Level mit Tetris und Pokémon. Lediglich Nintendos gesamtes Mario-Franchise verkaufte sich bisher besser.

Bei Black Ops 6 stehen schon diese Woche erste neue Inhalte an. Es gibt zum Beispiel eine neue Map, die als echte CoD-Klassiker gilt. Außerdem gibt es bereits einen Starttermin für die erste Season mit neuen Maps, Waffen und Modi. Gleichzeitig steht auch die Integration in Warzone an. Nähere Infos dazu soll es in den nächsten Wochen im Call of Duty Blog geben.