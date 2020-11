Die erste Season von Call of Duty Black Ops: Cold War wurde offiziell vorgestellt. Wie bereits beim Vorgänger MW, enthalten Seasons kostenlosen Nachschub an Maps, Waffen und Spielmodi sowie jeweils einen Battle Pass. Hier zunächst die Infos im schnellen Überblick:

Nuketown '84 (am 24. November, vor Season 1)

2vs2 Gunfight-Modus (in Season 1, ab 10. Dezember)

Neue Waffen, Maps & Spielmodi (ab 10. Dezember)

Geheimes Warzone-Event (ab 10. Dezember)

Nuketown: Der Map-Klassiker

Jedes Black Ops hatte bisher seine eigene Version von Nuketown, die als eine der beliebtesten Maps der Serie gilt. Kein Wunder also, dass die Karte auch in Cold War zurückkehrt - und zwar zwischen dem Release am 13. November und dem Start von Season 1 am 10. Dezember.

Vom Aufbau her erwarten wir keine großen Überraschungen, der Stil wird aber an das 80er-Jahre-Setting angepasst sein, wie das Graffiti auf dem Bus bereits andeutet.

Release: 24. November

Gunfight kehrt zurück

Überraschung: Kaum jemand hätte damit gerechnet, dass Cold War den 2vs2-Modus fortführen würde. Gunfight war in CoD Modern Warfare erstmals eingeführt worden und gewann schnell an Beliebtheit. Details sind bisher nicht bekannt, vermutlich werden wir hier aber verkleinerte Varianten der regulären Multiplayer-Maps aus Cold War spielen.

Release: In Season 1 (Start am 10. Dezember)

Neue Waffe: Die Groza

Das Bild aus der Season-Roadmap verrät es bereits: Zu den neuen Waffen zählt die OZ-14 Grosa, ein russisches Sturmgewehr im Kaliber 7,62 mm aus den früher 90er Jahren (also streng genommen nicht mehr aus der Ära des Kalten Krieges). Da von mehreren Waffen die Rede ist, wird das Arsenal in Season 1 wohl darüber hinaus weiterwachsen.

Release: In Season 1 (Start am 10. Dezember)

Neue Spielmodi & Warzone-Event

Season 1 soll weitere neue Spielmodi bieten, darunter ein neuer Zombies-Modus für den Koop. Außerdem ist die Rede von einer »geheimen neuen Warzone-Erfahrung«. Was sich dahinter genau verbirgt, bleibt aber unklar.

Fans vermuten hinter der kryptischen Beschreibung eine erste Veränderung der Verdansk-Karte in Richtung Kalter Krieg - denn mit dem Start von Season 1 werden ab 10. Dezember Warzone & Cold War zusammengelegt:

Release: In Season 1 (Start am 10. Dezember)

Übrigens: Wir haben bereits einen Überblick mit allen bestätigten Maps in CoD Cold War für euch vorbereitet. Und falls ihr euch das Spiel vorab herunterladen wollt, werft auch unbedingt einen Blick in unseren Preload-Guide.