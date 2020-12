Am 9. Dezember 2020 erschien noch einmal ein Update für Call of Duty Black Ops: Cold War, bevor am 16. Dezember schließlich der Start von Season 1 folgt. Die größte Änderung ist eine weitere Map für den Combined-Arms-Modus. Neben den üblichen Bugfixes gibt es zudem noch einen neuen Skin für Zombie-Modus.

Auf nach Miami!

Im Combined-Arms-Modus könnt ihr ab sofort auch auf Miami in 12-gegen-12-Gefechten gegeneinander antreten, womit es jetzt neben Crossroads, Armada und Cartel insgesamt vier Karten gibt, auf denen das möglich ist.

Die kompletten Patchnotes

Map-Voting wurde in Playlisten wiederhergestellt, nachdem es ungeplant deaktiviert wurde

Miami zum Combined-Arms-Modus hinzugefügt

Absturzursachen im Zusammenhang mit dem Field Mic und in Search and Destroy behoben

Pack-a-Punch Cameo im Zombie-Modus hinzugefügt

Probleme mit den Zombies behoben, die die Spieler nach dem Verlassen des Dark Aether in Nebenmissionen ignorierten.

Zahlreiche Probleme mit dem Benutzerinterface behoben

Probleme mit Diamant-Camo sind bekannt

Der Entwickler gibt weiterhin an, dass er sich eines Problems mit dem vorherigen Update bewusst ist, bei dem die Diamant-Camo nicht korrekt freigeschaltet wird, obwohl ihr alle dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllt habt.

Bisher gibt es allerdings noch keine Information dazu, wann dieser Fehler behoben wird.

Wie geht es jetzt mit Cold War weiter?

Für den Battle-Royale-Modus Warzone wurde bereits eine neue Map bestätigt. In Cold War selbst soll hingegen unter anderem der Modus Gunfight zurückkehren. Alle Infos zur ersten Season des Shooters erfahrt ihr in unserer umfangreichen Auflistung:

Die Season selbst startet hingegen etwas später. Ursprünglich sollte sie bereits am 10. Dezember beginnen, verzögerte sich dann aber noch einmal um knapp eine Woche und startet deswegen erst am 16. Dezember 2020.