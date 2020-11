CoD: Cold War spaltet die Presse stärker als Modern Warfare

Das 2019er Modern Warfare erntete bei der internationalen Presse fast durchweg positive Wertungen. Auf Metacritic erreicht CoD: MW auf PC einen positiven Schnitt von 81, ganze 25 der 27 erfassten Reviews fallen demnach positiv aus. Wir vergaben eine starke 89 für Modern Warfare.

Beim 2020er Call of Duty Black Ops: Cold War sind sich die Spielemagazine dagegen nicht so einig. Während einige hohe Wertungen vergeben, greifen andere in den Testbenotungen in eine deutlich tiefere Schublade. Auf Metacritic kommt zwar ebenfalls eine positive 77 zustande, allerdings ziehen bereits jetzt drei mittelmäßige Wertungen von großen Publikationen den Schnitt nach unten.

Was wir von CoD: Cold War halten und wie wir auf eine gerade noch gute 80er-Wertung kommen, lest ihr in unserem Test:

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick über die bisherigen internationalen Wertungen des neuen Call of Duty und zeigen, wer bei dieser Spaltung auf welcher Seite steht.

CoD: Cold War - Internationale Testwertungen

Das sagen die Tester zu Call of Duty: Cold War

Wir geben euch exemplarisch einen Einblick in die Begründungen der beiden äußersten Wertungen für Call of Duty Black Ops: Cold War. Die beste Wertung vergibt das britische Magazin PCGamesN. Tester Jordan Forward begründet seine 9 von 10 Punkten (90 von 100 auf Metacritic) wie folgt:

"Treyarchs jüngstes [Spiel] fühlt sich an, als sei es nur ein paar wenige Änderungen beim Nutzerkomfort davon entfernt, die perfekte Wiederbelebung der Black-Ops-Serie zu sein. Es liefert an allen drei Fronten und schafft es, einige der abgestandensten Zutaten der Serie auf subtile Weise aufzufrischen."

Die schwächste Wertung bislang dagegen vergibt PC Gamer mit 69 von 100 Punkten. Die Begründung von Tester Morgan Park zieht den direkten Vergleich zum hochgelobten Vorgänger Modern Warfare beziehungsweise dem Battle-Royale-Ableger Warzone:

"Activision befindet sich mit der angekündigten Multi-CoD-Zukunft in einer verwirrenden Lage. Der Publisher hat seine Füße in zwei Lager gesetzt - er ist froh, Warzone als Live-Service-Spiel aktualisieren zu können, hält aber dennoch am jährlichen Veröffentlichungsplan fest. [...] Cold War ist eine unwichtige Ablenkung vom besten Call of Duty, das es derzeit gibt."

Neu dabei und planlos? Wie ihr in CoD: Cold War richtig die Bude rockt, erfahrt ihr in unserem Experten-Guide:

