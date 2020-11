Der bekannte Experte und Streamer TheXclusiveAce hat eine umfangreiche Liste mit sämtlichen Werten aller Waffen aus Call of Duty Black Ops: Cold War veröffentlicht. Diese bietet wesentlich mehr Informationen, als euch das Spiel selbst mitteilt.

Was genau bietet die Liste?

In dem Spreadsheet von XclusiveAce seht ihr alle Waffen nach ihrem Typ aufgelistet und dazu nicht nur grundlegende Informationen wie zum Beispiel den Schaden und die Reichweite. Stattdessen werden alle erdenklichen Werte aufgelistet, die euch dabei helfen können, die richtige Waffe für jede Situation zu wählen.

Infos zu den Waffen von Cold War

Schaden

Für Kill benötigte Schüsse

Reichweite

Feuerrate

Kugelgeschwindigkeit

Theoretische TTK (Für Kill benötigte Zeit)

Munitionsvorrat

Bewegungsgeschwindigkeit (Basis und ADS, also Zielgeschwindigkeit)

Zeit fürs Wechseln des Zielmodus

Sprintgeschwindigkeit

Nachladezeit

Kopfschussschaden

Durchschnittswerte der einzelnen Waffengruppen

Mithilfe dieser Angaben könnt ihr zum Beispiel sehr schnell sehen, welche Waffengruppe sich für welche Reichweite eignet und auch, wie schnell ihr euren Kontrahenten mit ihr erledigen könnt. Danach könnt ihr noch jeden einzelnen Meinungsverstärker im Detail genauer betrachten.

Ein Beispiel: Ihr seht, dass ihr auf eine Entfernung von bis zu 5,7 Metern am ehesten eine Schrotflinte nehmen solltet, da diese ihr Ziel innerhalb von 142 Millisekunden erledigt. Ein LMG auf diese Entfernung einzusetzen ist weniger ratsam. Denn das würde zwischen 252 und 350 Millisekunden benötigen, bevor euer Gegner umfällt. Die höhere Reichweite macht es dafür wesentlich nützlicher auf Distanzen von bis zu 59,3 Meter.

Wenn ihr eure Fähigkeiten in Call of Duty weiter verbessern wollt, dann hilft euch außerdem unser Guide weiter, in dem wir euch Tipps für die Gefechte an die Hand geben.

Mehr zum Thema Tipps vom Shooter-Profi: So meistert ihr CoD Cold War

Liste wird ausgebaut

Einige Kategorien sind derzeit noch als unvollständig markiert. Das wird jedoch nicht so bleiben. XclusiveAce erklärte in einem Beitrag auf Reddit bereits, dass er die Informationen das ganze Jahr über, also bis zum Release des nächsten Call of Duty, aktuell halten will.

Entsprechend wird er auch auf Balancing-Änderungen der Waffen reagieren und sämtliche Werte nachkorrigieren. Bereits Update 1.06 schraubte an den Werten und schwächte beispielsweise das FFAR-1-Sturmgewehr ab. Der Nerf der übermächtigen MP5 wurde allerdings versehentlich wieder zurückgenommen.