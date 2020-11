Update vom 21. November um 00:23

Inzwischen veröffentlichte Treyarch die Patch Notes mit allen Änderungen seit dem Release von CoD: Cold War. Ihr findet die vollständige Liste mit Balance- und Stabilitäts-Verbesserungen sowie Bug Fixes auf der zweiten Seite dieser Meldung.

Wichtig ist die Erkenntnis, dass der Nerf der MP5 versehentlich mit dem Update vom 20. November zurückgenommen wurde. Die Abschwächung der Maschinenpistole kehrt mit einem künftigen Patch zurück.

Ursprüngliche Nachricht vom 20. November um 19:12

Der Nerf-Hammer traf die übermächtige MP5 - aber was wurde seit dem Release von Call of Duty Black Ops: Cold War noch geändert? Bislang blieb Entwickler Treyarch die offiziellen Patch Notes schuldig. Laut eigenen Aussagen reicht das Studio eine komplette Liste der Änderungen nach.

Inzwischen erschien aber bereits das große 1.06-Update für CoD: Cold War, das auf PC rund 5 GB Daten umfasst. Welche Änderungen drinstecken, werden wohl erst die Patch Notes mit Gewissheit klären. Zumindest einige Kleinigkeiten wissen wir aber bereits.

Gunfight Tournament im Playlist-Browser

Eine Besonderheit von Patch 1.06 für CoD Black Ops: Cold War springt uns sofort ins Auge. Im Hauptmenü des Multiplayer-Modus existiert nun ein Reiter für einen neuen Modus, der beim Vorgänger CoD: Modern Warfare erstmals eingeführt und sehr beliebt war: Gunfight Tournament.

In CoD: MW spielen in diesem Format mehrere Teams aus je zwei Spielern gegeneinander in einem Turnierformat, das nach dem Prinzip von Endrunden bei einer Fußballweltmeisterschaft funktioniert. Also mit Achtel-, Viertel- und Halbfinals, bei denen jeweils nur die Gewinner weiterkommen.

Es war bereits bekannt, dass Gunfight Tournaments zurückkehrt, und zwar im Rahmen von Season 1 von Call of Duty: Cold War, die am 10. Dezember startet. Dass nun der Reiter bereits vorhanden ist, muss also nicht heißen, dass es bald losgeht. Vielleicht müsst ihr euch tatsächlich bis zum Saisonbeginn gedulden.

Goodies & Nerfs

Mit Update 1.06 für CoD: CW kehren die Belohnungen im Stil der kommenden Karte Nuketown 84 ein, die ihr euch durch einen Login bis zum 4. Dezember sichern könnt. Dazu gehören eine Blaupause für die Hauer-Schrotflinte mit einigen freigeschalteten Mods sowie Cosmetics wie Waffenanhänger, Sticker und Embleme.

Neue Waffen, Killstreaks, Perks oder Operator sucht ihr in Patch 1.06 dagegen vergeblich. Wir gehen daher davon aus, dass Treyarch in erster Linie Optimierungen, Bug Fixes und kleinere Verbesserungen für den Live-Betrieb integriert hat. Außerdem fällt auf, dass einige Waffen, darunter das FFAR-1-Sturmgewehr, merkliche Nerfs kassiert haben.

Angesichts der Größe des Updates wäre außerdem gut denkbar, dass der Patch bereits die kommende Map Nuketown 84 in den Client integriert, die am kommenden Dienstag, den 24. November offiziell erscheint.

Wie ihr richtig stark in den Multiplayer von Call of Duty Black Ops: Cold War startet, erfahrt ihr in unserem Experten-Guide:

