CoD Cold War: Bekommt zwei Zombie-Modi, einer ist 1 Jahr PS-exklusiv

Wie bereits die vorherigen Teile von Call of Duty wird auch Black Ops Cold War wieder Inhalte bekommen, die es begrenzte Zeit lang nur auf der Playstation geben wird. Zwar werden auch PC-Spieler den normalen Zombie-Modus direkt zu Release spielen können, das separate Zombie Onslaught können sie hingegen erst ein Jahr nach den Playstation-Spielern angehen.

Was gibt es in Zombie Onslaught?

In dem Koop-Modus für zwei Spieler findet ihr euch auf Varianten der Maps wieder, die ihr bereits aus dem normalen Multiplayer kennt. Allerdings könnt ihr euch nicht frei auf diesen bewegen. Eine dunkle Äther-Kugel begrenzt die Karte. Wenn ihr deren sicheren Radius verlasst, nehmt ihr beständig Schaden. Ein wenig also wie im Battle-Royale-Modus von CoD Warzone.

Sobald ihr genügend Zombies erledigt habt, bewegt sich die Kugel und ihr müsst darauf achten, weiterhin in der sicheren Zone zu bleiben. Gleichzeitig spawnen nach und nach immer stärkere Untote. Auch besonders fiese Elite-Gegner können auftauchen. In jeder Season könnt ihr zudem auf anderen Maps kämpfen.

Die Belohnungen: Je besser euer Rang am Ende eines Matches, umso bessere Belohnungen bekommt ihr. Die Rewards ändern sich in jeder Season und ihr dürft sie auch im normalen Multiplayer oder dem normalen Zombie-Modus verwenden.

Wann kommt es für PC?

Während Spieler auf der Playstation 4 und Playstation 5 direkt zum Release Zugriff auf diesen Modus haben, dürfen PC- und Xbox-Spieler ihn erst ab dem 1. November 2021 angehen.

Damit folgt Cold War dem selben Kurs wie bereits der Spec-Ops-Survival-Modus von Call of Duty: Modern Warfare. Auch den gab es ein ganzes Jahr lang nur auf den Konsolen von Sony. Erst am 1. Oktober 2020 reichte man ihn per Patch auf anderen Plattformen nach.

Was ihr sonst noch zu Call of Duty Black Ops: Cold War wissen müsst, erklären wir euch innerhalb von zehn Minuten im Video.