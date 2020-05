Vor kurzem stand wieder einmal ein Playlist-Wechsel in Call of Duty: Modern Warfare an. Damit kehrte der eigentlich als Aprilscherz gedachte Modus 10v10 Shipment zurück, in dem zwanzig Spieler auf der sehr kleinen Map kämpfen. Weil kaum Platz zum Ausweichen oder in Deckung gehen bleibt, kommt es unweigerlich zum absoluten Chaos - und genau das feiert die Community.

Wie funktioniert 10v10 Shipment?

In dem Modus müsst ihr damit rechnen, dutzende Male pro Match zu sterben - oft sogar direkt am Spawnpunkt. Schon kurz nach dem Start türmen sich die Leichen. Ausgeklügelte Taktiken könnt ihr direkt vergessen, stattdessen bekommt ihr Chaos, Action und noch etwas mehr Chaos.

Das Motto des Playlist-Updates lautet übrigens »COD Player's only want one thing...«. Dass die meisten Spieler sich vor allem Duos für Warzone wünschen, dürfte Entwickler Infinity Ward durchaus bewusst sein.

Warum macht das Spaß? Viele Spieler gehen mit einer lockeren Einstellung an 10v10 Shipment heran - es ist ein reiner Fun-Modus, in dem Sterben genauso spaßig sein kann wie ein Killstreak. Außerdem freuen sich viele über das rasante Tempo der Matches.

Übrigens: Die neue LMG Bruen MK9 eignet sich hervorragend für den Einsatz in 10v10 Shipment. Wie ihr die Waffe freischaltet und welche Attachments ihr wählen solltet, erfahrt ihr hier:

Die Begeisterung ist riesig

Vor allem bei Reddit feiern die Fans die Playlist und zeigen, wie durchgedreht das Gameplay aussieht - zum Beispiel in diesem 10-Sekunden-Clip von »ugage1«:

User »Jeeshish« drückt das Ganze als Meme aus und erntet damit viel Zustimmung mit fast 40.000 Upvotes:

Allerdings können nicht alle Spieler etwas mit dem Chaos-Modus anfangen. Unter dem Ankündigungs-Tweet findet sich auch negatives Feedback wie dieses hier:

Falls ihr selber auch keine Lust auf 10v10 Shipment habt, müsst ihr euch vermutlich nicht zu lange darüber ärgern, in CoD: Modern Warfare wechseln die Playlists andauernd. Warum das sein muss, erklären die Entwickler hier:

Habt ihr zurzeit so gar keine Lust auf Multiplayer, aber CoD reizt euch trotzdem? Dann schaut doch mal in unseren Test zur Remastered-Kampagne von Modern Warfare 2 rein!