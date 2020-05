Die neueste Waffe in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ist die Bruen MK9 LMG - und wie Spieler schnell herausgefunden haben, ist sie momentan extrem mächtig. Besonders für kompakte Maps wie Shipment ist sie perfekt geeignet, weil ihr dort schnell hintereinander viele Kills abstauben könnt. Wir haben die wichtigsten Infos für euch gesammelt.

Die Bruen MK9, die mit Season 3 ins Spiel kam, dürfte Serien-Veteranen übrigens schon länger bekannt sein. Es handelt sich um das beliebte LMG M249 SAW unter anderem Namen. Diese Waffe kam bereits in Call of Duty 4: Modern Warfare vor und ist auch aus den Battlefield-Spielen bekannt.

Wie schalte ich die Bruen MK9 frei?

Wenn ihr den schnellen Weg zur neuen Waffe bevorzugt, könnt ihr das LMG im Store kaufen: Die Blaupause »The Glitch« für die Bruen MK9 ist Teil des »Encryption«-Bundles für 1.200 CoD-Points.

Für diejenigen unter euch, die sich das gute Stück lieber verdienen möchten, haben wir die folgende Anleitung für die Freischaltung der Bruen MK9:

Ihr müsst die entsprechende Herausforderung erfüllen, die ihr im Waffen-Menü als »LMG Foxtrot« findet.

findet. Um die Bruen MK9 freizuspielen, müsst ihr 3 Smoke-Kills sammeln - also eure Gegner töten, während sie sich in einer Rauchwolke befinden.

sammeln - also eure Gegner töten, während sie sich in einer Rauchwolke befinden. Diese Kills müsst ihr in 15 verschiedenen Matches und außerdem mit einem LMG schaffen.

und außerdem mit einem LMG schaffen. Am besten klappt das, wenn ihr Rauchgranaten werft, so viel ihr könnt und anschließend draufhaltet - Präzision ist hier nicht unbedingt gefragt.

Mit dieser Attachment-Kombination ist die Bruen MK9 extrem schnell und richtet ordentlich Schaden an, fast wie ein Sturmgewehr statt einer leichten MG. Damit könnt ihr vor allem leicht Gegner töten, die auf engem Raum zusammenstehen - auf kurze bis mittlere Distanz sollte euch das Kill-Sammeln ziemlich leicht fallen.

53 1 Mehr zum Thema Modern Warfare ist das erfolgreichste CoD aller Zeiten

Was ist das beste Loadout für die Bruen MK9?

Einen besonders effektiven Build hat Dan Toppy zusammengestellt und bei TikTok veröffentlicht. Er empfiehlt, folgende Attachments auszurüsten:

Laser: 5mW

5mW Unterlauf: Ranger Foregrip

Ranger Foregrip Griff: Stippled Grip Tape

Stippled Grip Tape Lauf: XRK Summit 26.8"

XRK Summit 26.8" No Stock

Bei unserer Schwesterseite Mein-MMO findet ihr noch mehr starke Loadouts und alle Stats der Bruen MK9.

Auch im Battle Royale Warzone ist die LMG momentan extrem stark. Es könnte allerdings sein, dass die Waffe in einem zukünftigen Balancing-Update geschwächt wird - wenn ihr sie selbst in ihrem derzeitigen Zustand ausprobieren wollt, solltet ihr also lieber schnell sein: Einen Nerf bekam vor kurzem etwa der .357 Snake Shot Akimbo-Revolver.