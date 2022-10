Selbst wer noch nie ein Call of Duty gespielt hat, kennt höchstwahrscheinlich die Schädelmaske von Operator Ghost - immerhin prangt er andauernd auf Werbematerial zu den Shootern. Er hat auch im neuen CoD Modern Warfare 2 einen Auftritt, allerdings für viele nur in der Singleplayer-Kampagne. Wollt ihr auch im Multiplayer in sein Gewand schlüpfen, müsst ihr dafür 100 Euro für die »Vault«-Vorbesteller Edition hinlegen.

Bekannteste Operator nur als Preorder-Bonus?

Gemeinsam mit drei anderen wichtigen CoD-Figuren steckt er im Vorbesteller-exklusiven Bündel »Red Task Force 141«, das folgende Charaktere als Multiplayer-Skins enthält:

Ghost (Modern-Warfare-Reihe)

Captain Price (Modern-Warfare-Reihe)

Soap (Modern-Warfare-Reihe)

Farah (Modern Warfare 2019)

Moment mal, was macht Farah im Team 141 und wo ist Gaz? Das erfahren wir wohl erst, nachdem wir die Story-Kampagne gespielt haben. Für eure optimale Vorbereitung haben wir euch hier zusammengefasst, was ihr vorher wissen solltet:

Alle anderen angekündigten Operator könnt ihr euch in Singleplayer, Multiplayer und Herausforderungen freispielen (außer Oni, der ist PlayStation-exklusiv). Einen spielerischen Vorteil bieten die Skins nicht, alle Operator spielen sich gleich. Aber einige Fans möchten natürlich trotzdem als ihre Lieblingsfigur unterwegs sein. Ist ja auch kein Wunder bei Prices beeindruckendem Bart.

Wir haben bei Activision nachgefragt, ob es später Möglichkeiten geben wird, die vier ikonischen Operator anders freispielen, vielleicht im üblichen Battle Pass. Das Bündel sieht für uns nämlich durchaus nach speziellen Skins aus, vermutlich kommen die »normalen« Versionen der Operator einfach später raus. Falls wir eine Antwort der Entwickler bekommen, ergänzen wir sie selbstverständlich gleich hier im Artikel.

Was denkt ihr darüber? Sind euch die Charakter-Skins im Multiplayer völlig egal oder hättet ihr gerne Zugriff auf alle verfügbaren Skins, ohne vorbestellen zu müssen?