Während der gamescom Opening Night haben Activision und Infinity Ward überraschend eine geschlossene PS4-Alpha zum neuen Gunfight-Modus von Call of Duty: Modern Warfare angekündigt. Das Event startet am Freitag, den 23. August und läuft bis Sonntag, den 25. August.

PC- und Xbox-One-Spieler gehen dabei aber leer aus: Die Alpha findet exklusiv für Spieler auf Playstation 4 statt. Der dazugehörige Ankündigungs-Trailer hält sogar explizit fest, dass die Alpha nur ein Wochenende und nur auf PS4 stattfinden soll. Das lässt wenig Raum für Hoffnung, dass auch wir PC-Spieler vor Release in CoD: Modern Warfare reinschnuppern dürfen.

Hier könnt ihr euch besagten Trailer anschauen:

So funktioniert Call of Duty im 2vs2

PS4-Spieler dürfen also am kommenden Wochenende den neuen 2vs2-Modus Gunfight in Call of Duty: Modern Warfare ausgiebig Probe spielen. Hier treten zwei Duos auf kompakten Maps gegeneinander an und liefern sich schnelle Gefechte mit wechselnden Waffen. Dabei stehen sowohl das Taktieren um den richtigen Moment zum Angriff als auch schnelle Reflexe und Zielsicherheit im Fokus.

Während der PS4-Alpha werden fünf Karten spielbar sein, die auch bereits in früheren Trailern zu Call of Duty Modern Warfare gezeigt wurden: Namentlich »Stack«, »King«, »Speedball«, »Docks« und »Pine«.

Zumindest könnt ihr euch bis zum Release von CoD: Modern Warfare am 25. Oktober die Zeit mit spannenden Artikeln und Videos vertreiben. Schaut euch dafür doch mal unsere große Preview zu Call of Duty: Modern Warfare an. Oder aber ihr führt euch rund 20 Minuten reines Multiplayer-Gameplay zu Gemüte.

