Zur Solo-Kampagne des neuen Call of Duty: Modern Warfare haben die Entwickler von Infinity Ward schon jede Menge Details verraten. Mit Infos über den Multiplayer hielten sie sich bislang allerdings noch sehr bedeckt. Ähnliches gilt für echte Gameplay-Szenen, wie das Reboot des ersten CoD: MW aus dem Jahre 2007 in Aktion aussieht, wissen die Fans aktuell auch noch nicht (es gab bisher nur einen Cinematic-Trailer).

Doch am heutigen Donnerstag, den 11. Juli bekommen wir endlich tatsächliches Gameplay und einen Einblick in den Multiplayer präsentiert. Infinity Ward hat via Twitter angekündigt, dass sie heute ab 19 Uhr deutscher Zeit den neuen 2vs2-Mehrspielermodus »Gunfight« im Livestream vorstellen wollen.

We're excited to announce that @LEGIQN, @ProSyndicate, @TylerTeeP, and @CouRageJD will be streaming live from the studio to debut Gunfight, a new, fast-paced, 2v2 multiplayer mode in #ModernWarfare! Tune in tomorrow at 10am PST!