Wer die Beta von CoD Modern Warfare spielt, bekommt ein Geschenk

Wer an der Beta von Call of Duty: Modern Warfare teilnimmt, bekommt von Entwickler Infinity Ward die exklusive Hammer Shotgun als Geschenk, wenn der Ego-Shooter am 25. Oktober erscheint.

Um euch den feschen Schießprügel zu sichern, solltet ihr aber gehörig Einsatz zeigen. Ihr müsst nämlich während der Beta mindestens Level 10 erreichen, bevor sich am Montag, den 23. September um 19 Uhr die Pforten schließen. Habt ihr das geschafft, könnt ihr euch zum Release von CoD: Modern Warfare auf die Hammer Shotgun freuen.

Das macht die Waffe besonders: Die Hammer Shotgun wurde per Gunsmith-Feature in Call of Duty: Modern Warfare mit einem Pistolengriff, einem angewinkelten Vordergriff, einem Schalldämpfer sowie einem Holo-Visier ausgestattet. Somit ist die Waffe auf den leisen und schnellen Einsatz aus nächster Nähe ausgelegt.

Unterstützer sind wichtig

Frühe Unterstützer von Computerspielen bekommen häufig exklusive Geschenke, mit denen man sich ingame von den Nachzüglern absetzen kann. Nicht nur Early-Access- und Crowdfunding-Unterstützer, sondern auch Spieler in Beta-Phasen erhalten so des Öfteren mal einen coolen Skin, einen schmucken Anhänger oder eine besondere Waffe.

Neben dem Marketing-Effekt durch Ausprobieren haben Alpha- und Beta-Testphasen für Entwickler in kritischen Phasen der Spiel-Entwicklung handfeste Vorteile. So sammelt Infinity Ward Feedback von den Fans, was schon zu mehreren Anpassungen in CoD: Modern Warfare geführt hat. Zuletzt wurde die Minimap zurückgebracht, nachdem sich viele Spieler vom zuvor fehlenden Feature irritiert zeigten

Außerdem lassen sich Spielsysteme und Server-Strukturen unter Spielerlast testen, um möglichen Problemen im Livebetrieb noch vor dem wichtigen Release begegnen zu können. Kein Wunder also, dass sich Entwickler gern bei hilfsbereiten Fans bedanken.

