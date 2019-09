Gute Nachrichten für PC-Spieler: Activision fährt bei Call of Duty: Modern Warfare den Plattform-exklusiven Vorabzugang zu neuen Inhalten stark zurück. Dies gab der Publisher in einem Blogpost bekannt. Somit erscheint der meiste neue Content nun zeitgleich für alle Plattformen. Dazu gehören neue Maps, Multiplayer-Modi und Special-Ops-Missionen.

Dabei sei es Augenmerk, die Crossplay-Natur von CoD Modern Warfare zu unterstützen und durch den gleichzeitigen Release der neuen Inhalte die nahtlose Spielbarkeit auf allen Plattformen sicherzustellen.

Allerdings bleibt der Deal mit Playstation trotzdem bestehen, was PS4-Spielern weiterhin Vorteile verschafft. Wir erinnern uns: PS4-Spieler bekamen exklusiven Zugang zur 2v2-Alpha von Modern Warfare. Auch zum Release verspricht der Publisher einen »einen aufregenden Tag-1-Vorteil« für PS4-Spieler. Wie genau der aussieht, soll aber erst erst später verraten werden.

Beta in den Startlöchern

Als nächstes steht nun die mit Spannung erwartete Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare vom 21. bis 23. September auf der Tagesordnung. Die offene Testphase beginnt nun sogar schon etwas früher, und zwar am 21. um 03:00 nachts. Vorbesteller und Inhaber eines Beta-Codes sowie PS4-Spieler dürfen bereits am 19. September losspielen.

Entwickler Infinity Ward hat bereits eine PS4-exklusive Beta abgehalten. Hier beklagte sich eine Mehrheit der Spieler über die fehlende Minimap, woraufhin die Entwickler einlenkten und das Tool zurückbrachten.

Welche Änderungen seit der PS4-Alpha sonst noch vorgenommen wurden, haben wir in unserer Beta-Übersicht zusammengefasst. Außerdem haben wir eine Liste aller Waffen im neuen CoD für euch erstellt. Interessiert ihr euch vor allem für die Einzelspieler-Kampagne, gibt euch unsere große Preview zu Modern Warfare einen ersten Einblick.

Wir verlosen 150 Beta-Keys zu Call of Duty: Modern Warfare