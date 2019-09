Call of Duty: Modern Warfare wollte eigentlich bewusst auf eine ständig aktive Minimap verzichten. Stattdessen wird wie in PUBG ein Kompass am oberen Bildschirmrand eingeblendet, der auch die Richtung von Feinden anzeigt, wenn sie ihre Waffe (ohne Schalldämpfer) abfeuern.

Ganz vom Tisch war das Feature aber nicht: Die Radar- und UAV-Killstreaks blenden vorübergehend eine Minimap ein. Der Protest ließ trotzdem nicht lange auf sich warten: Spieler beschwerten sich lautstark auf Reddit und Twitter über die fehlende permanente Minimap und beklagten fehlende Übersicht über die Karte sowie die Positionen der Teamkollegen.

Entwickler reagiert auf Fan-Proteste

Offenbar wurde der Druck aus der Community auf Entwickler Infinity Ward so groß, dass man im Eilverfahren Änderungen vornahm: Nach nur zwei Tagen in der Beta, wurde die Minimap in CoD Modern Warfare wieder standardmäßig aktiviert - zumindest in einer abgespeckten Version (die neue Variante zeigt keinerlei Feindpositionen).

Call of Duty: Modern Warfare - Alle Operator im Spiel ansehen

Zudem werden die Umrisse von verbündeten Spielern abgeschaltet, sodass man Teamkameraden nun via Minimap verfolgt, statt direkt in der Spielwelt. »Wir würden gerne euer Feedback zu dieser neuen Kombination hören, also schreibt uns weiter eure Vorschläge und Erfahrungen«, heißt es im Statement der Entwickler.

PC-Beta steht an

Nachdem die erste Phase PS4-Spielern vorbehalten war, startet am kommenden Wochenende die Open Beta von CoD Modern Warfare auch endlich für PC- und Xbox-Spieler. Vorbesteller dürfen noch früher loslegen. Alle Infos dazu, findet ihr in unserer Beta-Übersicht zu CoD MW. Zum ersten Mal ist dann auch der große Ground-War-Modus für 64 Teilnehmer spielbar.

Für mich persönlich war der bewusste Verzicht auf eine dauerhaft aktive Minimap übrigens einer der Gründe gewesen, warum ich mich so sehr auf das neue Call of Duty freue.