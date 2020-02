CoD: Modern Warfare kündigt Ghost an, Playlist-Update bringt Chaos-Modi

Die gestreuten Hinweise in Call of Duty: Modern Warfare bestätigen sich: Der bei Fans beliebte Charakter Simon »Ghost« Riley feiert im neuesten CoD seine Rückkehr - als Operator in Season 2, die nächste Woche am 11. Februar beginnt. Auf Twitter hat Activision den nahenden Ghost mit einem kurzen Video-Teaser angekündigt:

Alles auf einmal: Fans von chaotischem Geballer und Grind dürften sich über das letzte wöchentliche Update vor dem Beginn von Season 2 in CoD: MW freuen. Erstmals sind nämlich die reine Shoothouse- und die Shipment-Playlist gleichzeitig spielbar. Hinzu kommt der Mix aus beiden im Hardcore-Modus.

Neues Futter für Hardcore-Spieler: Zwei neue Kombinationen von Modi ist in dieser Woche in der Schnellspiel-Rotation enthalten, sogenannte Mosh Pits. Eins davon extra für die Hardcore-Variante des Spiels. Und der Modus Grind geht im kleinen Format 2v2 an den Start. Hier lest ihr die dieswöchigen neuen Modi in CoD: Modern Warfare in der Übersicht:

Face Off Grind: Der Grind-Modus im 2vs2.

Shipment 24/7: Der Name sagt es, es gibt Shipment bis zum Abwinken.

Shoot House 24/7: Auch Shoot House gibt's diese Woche en masse.

Shoot the Ship für Hardcore: Noch-schneller-tot-umfallen garantiert.

Hardcore 10v10 Mosh Pit: Die Modi TDM, Domination, Kill Confirmed und Headquarters im großen Format mit Hardcore-typisch niedriger Lebensenergie und nur wenigen visuellen Spielhilfen.

10v10 Mosh Pit hinzugefügt: Kill Confirmed und Headquarters im großen Format, diesmal mit den regulären Regeln von CoD: Modern Warfare.

Mehr lesen? Warum sich unser Redakteur Dimi wünscht, dass Entwickler Infinity Ward in Season 2 noch keinen Battle-Royale-Modus integriert, lest ihr in seiner Kolumne zu Call of Duty: Modern Warfare.