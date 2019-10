Nachdem wir in der Beta von Call of Duty: Modern Warfare bereits von 2vs2-Gunfights bis hin zu großen 64-Spieler-Schlachten in Ground War einige Spielmodi ausprobieren konnten, ist jetzt eine umfangreiche Liste mit über 34 Spielvarianten aufgetaucht. Der Leak stammt von einem Dataminer, der bereits in den vergangenen Wochen viele Details aus dem Code der Beta ausgebuddelt hatte.

Was wurde geleakt? Die Liste enthält einige aus der Beta bekannte Varianten wie Domination, Cyber Attack oder Headquarters, sowie beliebte Modi aus den Vorgängern wie Search & Destroy. Breach, Fire Mission oder Invasion sind dagegen komplett neu und geben den Fans entsprechend Rätsel auf.

Wie glaubhaft sind die Infos? Da sie nicht von einer überprüfbaren Quelle stammt, ist die Liste mit großer Vorsicht zu genießen! Auch wenn bestimmte Modi im Code genannt werden, müssen sie nicht zwangsläufig im fertigen Spiel enthalten sein. Es könnte sich bei manchen Varianten um Platzhalter oder interne Prototypen handeln, die nie erscheinen.

Liste potenziellen Spielmodi von CoD MW:

Team Deathmatch (und Hardcore-Variante)

Survival

Showdown (und Hardcore-Variante)

Search and Destroy (und Hardcore-Variante)

Search and Rescue

Breach/Rupture

Onslaught

One in the Chamber

Kill Confirmed (und Hardcore-Variante)

Incursion

Hardpoint

Ground War

Fireteam (und Hardcore-Variante)

Free-For-All (und Hardcore-Variante)

Drop Zone

Defender

Demolition

All or Nothing

Invasion (und Hardcore-Variante)

Fire Mission (und Hardcore-Variante)

Assault

Arms Race (und Hardcore-Variante)

Capture the Flag

Cyber Attack (und Hardcore-Variante)

Domination (und Hardcore-Variante)

Grind

Gun Game

Headquarters (und Hardcore-Variante)

High Value Target

Infected

Reinforce

Team Juggernaut

Gunfight (und Hardcore-Variante)

Der Leak umfasst außerdem eine Liste mit Ansager-Zitaten aus den verschiedenen Varianten, die weitere Rückschlüsse auf die Spielmechaniken mancher Spielmodi zulassen.

So könnte Invasion eine Art umgekehrtes Capture the Flag sein, die Missionsbeschreibung lautet »Bringt die Flagge in die feindliche Basis«. Im Modus Drop Zone wird offenbar um ein Gebiet gekämpft, über dem Kisten mit Killstreaks abgeworfen werden.

Bei Breach könnte es sich um den gleichen Modus handeln wie Rupture: Die Mission lautet, einen Juggernaut-Anzug zu finden, damit durch die gegnerischen Linien zu brechen und einen Zielpunkt zu erreichen. Es gilt also, den Juggernaut des eigenen Teams zu eskortieren - beziehungsweise den feindlichen aufzuhalten, sollte der Anzug in die Hände der Gegner fallen.

In einem anderen Leak zu Call of Duty: Modern Warfare sind Hinweise auf ganze 50 Multiplayer-Karten aufgetaucht - inklusive dem Map-Favoriten der GameStar-Leser aus CoD 4: Modern Warfare!

