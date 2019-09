Findige Dataminer von vgsources.com haben in den Daten von Call of Duty: Modern Warfare gewühlt und Codezeilen entdeckt, die Hinweise auf ganze 50 Karten für die Multiplayer-Modi des kommenden Ego-Shooters geben. Darunter auch die Nr. 1 Wunsch-Karte der GameStar-Community für Modern Warfare: Crash.

Außerdem tauchen einige der neuen Nacht-Karten in der Liste auf. Für den 2v2-Modus Gunfight (Feuergefecht) wurden insgesamt neun Maps gefunden. Dem neuen 32v32-Modus Ground War (Bodenkrieg) können wir indes nur die Map Karst River Quarry zuordnen, die auch zur Open Beta von CoD MW spielbar war. Laut Infinity Ward wird der Modus aber mehrere Maps bekommen.

Die große Anzahl der Karten könnte einen Hinweis darauf geben, dass Infinity Ward Call of Duty: Modern Warfare lange mit neuen Inhalten versorgen möchte. Dass alle Käufer von CoD MW neue Maps kostenlos bekommen, wurde bereits bestätigt.

Vorsicht ist geboten: Das reine Vorhandensein der gefundenen Codezeilen ist noch keine Bestätigung, dass es die genannten Karten auch wirklich in den Multiplayer-Modus des neuesten Serienteils schaffen. Es könnte sich bei einigen Maps auch um Code-Überbleibsel von älteren Titeln handeln. Von offizieller Seite wurde der Fund nicht kommentiert. Genießt diese Info also mit einer großen Portion Skepsis.

Wir listen im Folgenden alle möglichen Maps aus dem Datenfund für euch auf:

Mögliche Maps für 2v2 Feuergefecht

Cargo

Hill

King

King (Nachtversion)

Docks

Pine

Showers

Speedball

Stack

Mögliche Maps für die anderen Multiplayer-Modi

Aniyah Palace

Aniyah Tac

Azhir Cave (Nachtversion)

Azhir Cave

Crash

Dam

Deadzone

Grounded

Scorch

Varskaya District

Euphrates Bridge

Faridah

Smetna Farms

Frontier

Gulag

Hackney Yard

Hackney Yard (Nachtversion)

Lumber

Malyshev

Precinct

Milbase 1

Milbase 2

Neon

Petrogad

Piccadilly

Port 2

Noir

Prison

Frost

Crusher

Gun Runner

Gun Runner (Nachtversion)

Rivne

Rust

Shipment

Shipment (Nachtversion)

Terminal

Slums

Spear

Spear (Nachtversion)

Speed

Stadium

Sub Base

Transit

Takedown

Torez

Karst River Quarry (Bodenkrieg)

Ihr wollt noch mehr Infos zu Modern Warfare? Dann schaut doch in unsere Einschätzung zum Mehrspieler-Gameplay von Call of Duty: Modern Warfare. Wenn ihr wissen wollt, was der Singleplayer bietet, lest unsere Preview zur Einzelspieler-Kampagne in CoD MW.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019.

CoD Modern Warfare: Beta-Fazit der Entwickler zählt die größten Probleme auf