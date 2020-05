Seit dem letzten großen Update laufen Call of Duty: Modern Warfare und Warzone für viele Spieler nicht mehr rund. Beschwerden über langsames Matchmaking, hohe Pings, fehlerhafte Lobbys und nicht gewerteten XP-Fortschritt häufen sich.

Auch wir können die Probleme bestätigen und konnten in den letzten Tagen selten reibungslos Matches beitreten. Zudem wurden häufig Freunde aus unseren Lobbys gekickt. Viele Probleme ließen sich zwar relativ leicht beheben, indem man einfach wiederholte Versuche durchführte, nervig waren sie trotzdem.

Activision und Infinity Ward erklärten inzwischen auf Twitter, die Situation auf dem Schirm zu haben - inzwischen wurde ein Hotfix ausgerollt, der die Fehler beim Matchmaking beseitigen soll.

We’ve rolled out a fix to resolve an issue with connections and long wait times while matchmaking in #ModernWarfare and #Warzone lobbies and will continue to monitor. Thank you for your patience.