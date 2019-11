CoD Modern Warfare wird auch weiterhin fleißig mit Patches versorgt. Nachdem kürzlich bereits die Waffen-Balance umgekrempelt und neue Maps veröffentlicht wurden, geben die Entwickler erneut Ausblicke auf die künftigen Änderungen. Wir fassen die Infos aus mehreren Tweets von Community Managerin Ashton Williams und Multiplayer-Designer Devid Mickner für euch zusammen.

Seit dem Release von Modern Warfare gibt es immer wieder Probleme mit den Herausforderungen und dem Level-Aufstieg. Häufig werden erfüllte Missionen oder Daily Challenges nicht gezählt, dazu kamen Probleme mit den Officer Ranks, der neuen Version von Prestige in MW.

Working a patch that includes fixes for a good handful of challenges and officer progression bugs. No ETA on when it’ll go live, but it’s currently being tested. #ModernWarfare

Ein neuer Patch soll diese Fehler nun endlich beseitigen: »Wir arbeiten an einem Update, das Bugs bei Challenges und der Officer Progression beheben soll. Es gibt noch keinen Termin, aber wir testen das Update gerade«, schreibt Ashton Williams.

Entwickler Infinity Ward will den Killfeed von Modern Warfare entschlacken und überflüssige Anzeigen aus dem ohnehin recht vollen HUD streichen.

So sollen zum Beispiel die Text-Anzeigen für »Ein Spieler hat deinen Tod gerächt«, »hat einen neuen Rang erreicht« oder »hat das Spiel verlassen« aus dem Feed verschwinden. Das bestätigt Devid Mickner via Twitter auf Nachfrage vieler Fans.

This upcoming pass removes prints to the obit such as: 'Player promoted', 'avenged you', 'saved you'.



Collats with bullets on the same frame will go back to the classic feed. The penetration icon will show on single kills.



We'll continue looking at obit issues. #ModernWarfare https://t.co/8pmzhJabSt