Das wöchentliche Playlist-Update für Call of Duty: Modern Warfare ist live und bringt etwas Abwechslung in die Rotation. Großes Aushängeschild ist der Eins-gegen-eins-Modus »Ich, 1v1 Bruder« (engl. 1v1 me, Bro!). Hier tretet ihr auf Rust gegen nur einen Kontrahenten an, und zwar nach dem Reglement eines Team Deathmatch.

Wer es lieber größer mag, kann sich diese Woche über die Ground-War-Map Tavorsk District freuen. Die Karte kehrt zurück, nachdem sie wegen Fehlern zunächst entfernt und überarbeitet wurde.

Wer Spaß an chaotischem Geballer in CoD: MW hat, wurde ebenfalls nicht vergessen. Rust 24/7 und Shipment 24/7 wurden im Modus »Flotation Oxidation« zusammengefasst und wechseln sich hier ab. Mit NVG Reinforce steht zudem der bereits bekannte Modus in einer Variante mit Nachtsichtgeräten zur Verfügung.

Mit dem Beginn der neuen Spielwoche in CoD: Modern Warfare endet gleichzeitig auch etwas. Entwickler Infinity Ward entfernt nämlich die doppelten Erfahrungspunkte von allen Playlists. Jetzt müssen alle Spieler wieder ohne den unterstützenden Boost grinden.

Alle Neuerungen in dieser Woche auf einen Blick:

2XP aus Playlisten entfernt

1v1-Rust hinzugefügt (»1v1 Me Bro!«)

Rust 24/7 und Shipment 24/7 in einer Spielliste hinzugefügt (»Flotation Oxidation«)

NVG Reinforce hinzugefügt

Tavorsk District wieder in die Bodenkrieg-Rotation aufgenommen

Was Season 2 in CoD: MW überhaupt neues an Inhalten auffährt, zeigt euch der folgende Trailer. Im Anschluss erfahrt ihr mehr über einen Modus, der sich langsam vom Gerücht zur Wirklichkeit zu entwickeln scheint.

Kommt der königliche Modus?

Fans erschnuppern bereits Hühnchen-Abendbrot, wenn ihr versteht. Seit kurzem verdichten sich nämlich die Hinweise, dass ein von vielen Spielern heiß begehrter neuer Modus in Season 2 einkehren könnte. Die Rede ist natürlich von Battle Royale in CoD: Modern Warfare.

Die neuerlichen, aber tendenziell schon länger kursierenden Gerüchte über Free2Play-Standalone und Release-Termin des Battle Royale in CoD: MW könnt ihr euch ebenfalls zu Gemüte führen. Zum Beispiel sollen angeblich Gefechte zwischen 150 bis 200 Spielern ausgetragen werden.