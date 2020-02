Dass Call of Duty: Modern Warfare einen Battle Royale erhält, gilt als so gut wie sicher. Die Gerüchteküche rund um den großen Modus brodelt bereits seit Release.

Doch zum Start von Season 2 Anfang Februar häuften sich die angeblichen Fakten. Einige davon klingen nach so plausiblen Leaks, dass kaum wer im Netz noch am baldigen Erscheinen von Warzone zweifelt.

Falls ihr die einzelnen Meldungen verpasst habt, müsst ihr nicht verzagen: Wir fassen hier alle bisherigen Neuigkeiten zum Battle Royale von Modern Warfare für euch zusammen.

If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview :) pic.twitter.com/QpiVaBd7Un