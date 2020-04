Die dritte Season von Call of Duty: Modern Warfare startet in Kürze, am 8. April um 19 Uhr geht es los. Fans dürfen sich auf die Rückkehr einer totgeglaubten Figur aus der Kampagne freuen: Alex, der sich am Ende der Hauptstory opferte, hat offenbar überlebt - wenn auch nicht unversehrt.

Auf einem offiziellen Teaserbild zur Season 3 ist er mit einer Bein-Prothese, aber in voller Einsatzbereitschaft zu sehen:

Wer ist der totgeglaubte Alex?

Alex, auch bekannt als Echo 3-1, war einer von drei spielbaren Protagonisten in der Hauptstory von CoD: Modern Warfare. Auf seiner - scheinbar - letzten Mission begleitete er Commander Farah Karim von der Urzikstan Liberation Force.

Sie versuchten, eine Fabrikanlage zu zerstören, in der Kampfgas gelagert war. Der Fernzünder wurde in einem Kampf beschädigt, sodass Farah die Sprengung manuell auslösen wollte. Alex überzeugte sie davon, dass er diese Aufgabe übernehmen sollte. Bisher glaubten wir, dass er bei der Explosion der Anlage umgekommen ist, aber offenbar hat er das Ganze doch überlebt.

Unter dem Tweet reagieren viele CoD-Fans begeistert auf die Ankündigung. Viele freuen sich nicht nur über Alex Rückkehr an sich, sondern auch über die realistische Repräsentation von Kriegsverletzungen.

Taylor Kurosaki, der Studio Narrative Director von Infinity Ward, antwortete auf entsprechende Kommentare mit dem Foto eines Kriegsveteranen und einem simplen »Yup«. Dass Soldaten mit Handicap in den Dienst zurückkehren, ist dank moderner Prothesentechnologie keine Seltenheit mehr.

Season 3 bringt insgesamt 4 neue Operator

Auf dem Teaserbild sind insgesamt vier Operator zu erkennen: Alex, Ghost, der bereits zuvor geleakte Ronin und eine noch unbekannte Frau. Angeblich soll Warzone in Season 3 einen Quads-Modus bekommen, in dem mehrere 4er-Gruppen gegeneinander antreten und das letzte überlebende Team gewinnt. Alle gesicherten Infos zu Season 3 haben wir in unserem FAQ-Artikel gesammelt:

Die Rückkehr von Alex war bereits von einem Dataminer angekündigt worden, der auch schon mit dem Battle Royale und CoD: Modern Warfare 2 Remastered richtig lag. Auch der Name Ronin für einen weiteren neuen Operator kommt in seinem Leak vor. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist er der Soldat links von Alex.

Reddit-User wollen herausgefunden haben, dass er von Tu Lam verkörpert wird, der im echten Leben ein bekannter US-Veteran und Youtuber ist. Ein Instagram-Post von Tu Lam (der den Namen @ronintactics trägt) scheint das zu bestätigen.

Weniger erfreulich als die Neuheiten sind die Probleme, die Cheater derzeit in Warzone verursachen. Inzwischen kommt harsche Kritik auch von Profi-Spielern, von denen manche den Battle Royale sogar als »derzeit unspielbar« bezeichnen.