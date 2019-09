CoD Modern Warfare: Filmreifer Kampagnen-Trailer erschienen

Activision hat im Rahmen von Sonys aktueller State of Play einen ersten Trailer zur Single-Player-Kampagne des neuen Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht.

Der neue Trailer zeigt die wichtigsten Schauplätze, die ihr im Laufe der Story bereisen werdet: Nicht nur im fiktiven Nahost-Staat Urzikstan, sondern auch in London und anderen europäischen Großstädten werdet ihr in den Kampf ziehen.

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Neben Captain Price, den die Call-of-Duty-Spieler schon aus anderen Teilen der Modern-Warfare-Reihe kennen, werden außerdem die spielbare Hauptfigur Kyle Garrick und die Rebellenanführerin Farah gezeigt. Letztere wird man in einer Rückblende als Kind spielen können.

Große Überraschung: In einer kurzen Sequenz ist ein Charakter zu sehen, der Soap MacTavish - dem ehemaligen Protagonisten der Modern-Warfare-Spiele - zum Verwechseln ähnlichsieht. Soap wurde eigentlich in Modern Warfare 3 getötet, doch da es sich beim neuen CoD um ein Reboot der Serie handelt, könnte er jetzt wieder Teil der Story werden.

Über den genauen Verlauf der Handlung wird nicht zu viel verraten, aber es wird angedeutet, dass Captain Price im Rahmen der Story mit seinen Auftraggebern aneinandergeraten wird. Wie der Trailer außerdem zeigt, wird es in einer Mission darum gehen, als Teil eines Spec-Ops-Teams entführte Chemiewaffen aufzuspüren.

Call of Duty: Modern Warfare wird am 25. Oktober 2019 via Battle.Net für den PC erscheinen.