Dank eines neuen Videos von TheXclusiveAce, haben wir nun einen besseren Überblick über die Liste an Waffen, die in Call of Duty: Modern Warfare enthalten sein werden.

Zwar könnte sich die Anzahl und auch die Bezeichnung der Waffen bis zum Release noch ändern, trotzdem gibt uns das Video schon jetzt ein solides Bild vom Arsenal im Spiel.

In der 2vs2-Alpha von CoD Modern Warfare waren bereits 17 Waffen spielbar:

M13 (SIG MCX)

FR 556 (Famas)

M4A1

AK-47

Oden (ShAK-12)

MP5

MP7

AUG

M91 (MG5)

L86A2

M14 DMR

Mark 2 (Marlin Model 1895)

AX50

M19 (SIG P320)

.50 GS (Desert Eagle)

Model 680 (Remington 870)

725 Shotgun

Zum Release am 25. Oktober wird es aber noch deutlich mehr Waffen im Spiel geben. TheXclusiveAce hat eine Liste aus weiteren 13 Knarren zusammengestellt, die man bereits in Promo-Material wie Trailern und Screenshots sowie in den Menüs bei Capture-Events für Presse und Influencer sehen konnte. Insofern kann man diese 13 weitere Waffen als bestätigt ansehen:

Sturmgewehre:

FN FAL

Kilo 141 (HK 433)

SMGs:

FN P90

Maschinengewehre:

MG34

PKM

Sniper-Gewehre:

Kar98k

SVD Dragunov

HDR

Pistolen:

X16 (Glock 17)

1911 (Kimber Custom)

.357 (Revolver)

Shotguns:

R9-0 (DP-12)

Fostech Origin 12

Gunsmith ermöglicht mehr Varianten

Durch den umfangreichen Waffen-Editor namens Gunsmith, lassen sich viele der Waffen in CoD Modern Warfare auch zu komplett anderen Modellen umbauen. So kann man mit den richtigen Bauteilen aus der AK-Grundversion entweder eine AKS-74U im Stil einer Maschinenpistole oder ein RPK-Maschinengewehr bauen.

Sogar Das Kaliber der Waffen lässt sich verändern: Die AUG verschießt je nach verwendetem Kit entweder 9x19mm- oder 5,56x45mm-Patronen. Jede Waffe kann an neuen Stellen mit bis zu insgesamt fünf Attachments ausgerüstet werden. Zur Wahl stehen verschiedene Griffe, Magazine, Schalldämpfer oder Visiere.

Eventuell werden einige der bisher unbekannten Waffen ja in der Open Beta von CoD Modern Warfare im September spielbar sein.