Angesichts des Umstands, wie oft man auch nach drei Nerfs in CoD Modern Warfare noch von der 725-Schrotflinte erledigt wird, könnte man annehmen, dass sich dahinter mindestens die zweitbeliebteste Waffe im Spiel verbirgt. Dem ist aber nicht so, wie die Statistik-Website CoDStats zeigt.

Demnach ist laut Call of Duty Statistics Tracker, wie die Website mit vollem Namen heißt, erwartungsgemäß das wohl stärkste Sturmgewehr in CoD MW mit 22,8 Prozent auch die am häufigsten genutzte Waffe: Das M4A1. Das vollautomatische Gewehr kommt auf eine durchschnittliche K/D-Rate von 1,17.

Die 725-Shotgun folgt mit einer Nutzung von 5,1 Prozent erst auf dem vierten Platz und weist ein ebenfalls beachtliches K/D-Verhältnis von 1,16 auf. Platz zwei und drei belegen das Starter-Sturmgewehr HK433 (11 Prozent/1,1) und die Maschinenpistole MP5 (8,9 Prozent/1,09).

Shoot House mit Abstand meistgespielte Map

Auch für meistgespielte Multiplayer-Karten bietet CoDStats passende Zahlen. Diese Statistik hinkt jedoch, da man Maps nicht gezielt ansteuern kann, mit Ausnahme der neuen Karte Shoot House, die sich am alten 3-Lane-Prinzip der CoD-Serie orientiert.

Diese Anwählbarkeit schlägt sich logischerweise auch deutlich in der Nutzungsrate nieder, ganze 24,6 Prozent der Matches in Call of Duty: Modern Warfare finden auf Shoot House statt. Danach folgt ironischerweise die unbeliebte Piccadilly-Karte, worauf Spieler wie gesagt kaum Einfluss haben.

Weitere Statistiken der Website führen die erfolgreichsten Spieler in CoD MW auf, sortiert nach Plattformen. Wenn ihr mal eure persönliche Leistung begutachten wollt und euch nicht in den Top-Spielern wiederfindet, könnt ihr auch nach eurem Battletag suchen und euch so umfangreiche Statistiken zu eurem Gameplay in Call of Duty: Modern Warfare anzeigen lassen.

